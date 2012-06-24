عشق و ایثار یادگارهای دفاع مقدس/ دفاع مقدس اعتکاف بود

به گزارش خبرنگار مهر، حاج صادق روشنی بعد از ظهر یکشنبه به مناسبت روز جانباز درجمع پرسنل دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان، افزود: دوران 8 سال دفاع مقدس مانند دوره اعتکاف کوتاه و سازنده بود که درس عشق و ایثار یادگار آن دوره است.

وی با بیان رشادت های رزمندگان صدراسلام در واقعه کربلا و مقایسه آن با دوران دفاع مقدس اظهار داشت: در آن زمان رزمندگان به ندای امام خویش آقااباعبدالله الحسین(ع) لبیک گفته و فریاد آزادگی سردادند.

روشنی ادامه داد: رزمندگان دوران 8 سال دفاع مقدس نیز با پیروی از سیره شهدای صدر اسلام به ندای رهبر و امام خویش لبیک گفتند و ایران اسلامی را از گزند دشمنان حفظ کردند.

وی، با اشاره به اینکه شیوه جنگ دشمن درعصر کنونی تغییر یافته است، افزود: جنگ امروز جنگ نرم است و باید برای مقابله با آن با سلاح ایمان و در پناه سنگر قرآن وارد میدان شویم.

در ادامه مراسم مداحی توسط حاج یاسر مقسم برگزار و از کارکنان جانباز این مرکز با اهدای لوح سپاس و هدایا تجلیل شد.