اعلام تعرفه های جدید انجمن رادیولوژی غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام تعرفه های خدمات تصویربرداری سال 91 از سوی انجمن رادیولوژی ایران دکتر سجاد رضوی ‌اظهار داشت: با استناد به مصوبه شورای عالی نظام پزشکی و توصیه به اجرای تعرفه های مذکور به عنوان ملاک قانونی تمامی مؤسسات رادیولوژی و مراکز تصویر برداری‌ و با توجه به ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی لغو و به وزارت بهداشت و دولت برگردانده شده است.

وی افزود:‌ با توجه به این که تعرفه های شورایعالی نظام پزشکی در سال جاری به صورت پیشنهاد و جهت ارائه به شورایعالی بیمه تدوین شده است، اعلام ملاک قانون قرار گرفتن و ابلاغ آن توسط انجمن رادیولوژی امری غیر قانونی و تخلفی مضاعف است.

مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت تأکید کرد:‌ ضرورت دارد انجمن رادیولوژی ایران در اسرع وقت نسبت به حذف لیست تعرفه های غیر قانونی از سایت آن انجمن اقدام و ملاک عمل در فعالیتهای آن انجمن را، تبعیت از قوانین کشور منظور کنند.

بر اساس این گزارش، معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با مؤسسات رادیولوژی و مراکز تصویربرداری متخلف، مطابق با قانون و از طریق کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی برخورد خواهند کرد.