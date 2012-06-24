نخست وزیر یونان غایب نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آنتونیس ساماراس" نخست وزیر یونان بدلیل وضعیت نامناسب جسمانی قادر به شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل نخواهد بود.

بر این اساس ساماراس 61 ساله بدلیل پارگی شبکیه چشم زیر تیغ جراحی رفته و هم اکنون در بیمارستان به سر می برد. به گفته سخنگوی دولت یونان پزشکان، نخست وزیر این کشور را از انجام هر گونه سفری منع کرده اند.

این در حالی است که مقامات اروپایی برای بررسی اوضاع بحرانی منطقه یورو طی هفته آینده در بروکسل گردهم آمده و در مورد آخرین تحولات کشورهای ورشکسته از جمله روند انجام تغییرات در یونان رایزنی می کنند.

قرار است وزیر خارجه یونان کشورش را در نشست سران اتحادیه اروپا نمایندگی کند. گفته می شود دولت ائتلافی یونان پس از بحثهای فراوان در مورد انجام تغییرات مورد نظر اتحادیه اروپا برای دریافت کمک مالی این اتحادیه به توافق رسیده اند.

از سوی دیگر "واسیلیس راپانوس" وزیر دارایی یونان که سمتی کلیدی در وضعیت کنونی این کشور دارد، بدلیل وضعیت جسمانی نامساعد در نشست مذکور شرکت نداشته و دومین غایب بزرگ یونان به شمار می رود.