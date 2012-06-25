محل تولد حضرت مسیح ثبت اضطراری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، 20 پرونده ارائه شده در کمیته جدید هستند که از این تعداد دو پرونده کلیسای محل تولد حضرت عیسی مسیح در مسیر "بیت لحم" فلسطین و غاری در فرانسه به صورت اضطراری بررسی می شوند. شاید دلیل آن در حال تخریب بودن آثار و یا جلوگیری از تخریب بیش از حد آنهاست. مانند ارگ بم که به دلیل زلزله ای که سال 82 رخ داد در فهرست میراث در خطر جای گرفت؛ این آثار نیز در فهرست میراث در خطر قرار می گیرند.

هر سال هر کشور یا عضو سازمان یونسکو می تواند دو اثر را برای ثبت جهانی به عنوان نامزد در یکی از بخش های میراث فرهنگی، میراث طبیعی و میراثی که هر دو ویژگی فرهنگی و طبیعی را داشته باشند به کمیته میراث جهانی معرفی کند. از سوی دیگر تنها پرونده آثاری می تواند در فهرست میراث جهانی بررسی شوند که پیش از این در فهرست میراث ملی کشورها به ثبت رسیده شده باشد.

ارسال پرونده آثار باید حداقل یک سال قبل از برگزاری اجلاس انجام شود در این مدت کارشناسان سازمانهای مشورتی یونسکو با وظیفه ای که مرکز میراث جهانی بر عهده آنها قرار داده است به بررسی این آثار می پردازند و گزارش ماموریت خود را به مرکز اعلام می کنند. مرکز نیز این گزارش ها را به کمیته میراث جهانی ارسال می کند تا در مورد آن تبادل نظر شود.

سی و ششمین اجلاس کمیته میراث جهانی از 24 ژوئن( چهارم تیرماه) آغاز شده و تا 6 جولای 2012 در سنت پترزبورگ روسیه ادامه دارد. ایران نیز پرونده برج قابوس گلستان و مسجد جامع اصفهان را برای ثبت جهانی ارائه می کند.