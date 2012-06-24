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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۶

همزمان با روز جانباز/

ماهانی ها به عیادت جانبازان هشت سال دفاع مقدس رفتند

ماهانی ها به عیادت جانبازان هشت سال دفاع مقدس رفتند

اصفهان – خبرگزاری مهر: همزمان با میلاد حضرت ابوالفضل(ع)و روزجانباز مدیرعامل،پرسنل و ورزشکاران فولاد ماهان در مرکز فرهنگی توانبخشی جانبازان شهید مطهری حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل(ع)و گرامیداشت روز جانباز ،محمد رضا ساکت مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان به همراه جمعی از مدیران و پرسنل باشگاه در مرکز فرهنگی توانبخشی جانبازان شهید مطهری اصفهان حضور یافتند و با اهدای شاخه های گل و هدایایی از باشگاه فولاد ماهان سپاهان،به مردان پر غرورهشت سال دفاع مقدس روز جانباز را تبریک گفتند.

در این مراسم پرشور و خاطره انگیز محسن صادق زاده سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان و همچنین جواد داوری بازیکن ملی پوش تیم بسکتبال فولاد ماهان به همراه بازیکنان آکادمی بسکتبال ،باستانی کاران،اعضای تیم های ووشو و کبدی باشگاه فولاد ماهان سپاهان حضور داشتند و روز جانباز را گرامی داشتند.

گفتنی است در حاشیه این مراسم با شکوه که با برنامه هایی چون مداحی و مولودی خوانی همراه بود، محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه فولاد ماهان سپاهان در جمع جانبازان، در سخنانی کوتاه با تبریک خجسته میلاد دریا دل کربلا،قمر بنی هاشم،حضرت ابوالفضل (ع) و تبریک صمیمانه روز جانباز،حضور مسئولین و ورزشکاران فولادماهان سپاهان در کنار جانبازان گرانقدر انقلاب اسلامی را باعث افتخار مجموعه فولاد ماهان برشمرد.

محمد رضا ساکت در ادامه با اشاره به مقام والا و ارزنده شهدا و جانبازان انقلاب اسلامی،رشادت ها و ایثار و گذشت آنان را باعث عزت و شکوه ایران اسلامی خواند و زخم ها و نقص عضوهای جانبازان دلیر را،نمادی از جانفشانی ها و ایثارگری جانبازان بزرگوار در زمان هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.
 

کد مطلب 1634065

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