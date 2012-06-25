زمان دادگاه استاد بازداشت شده دانشگاه شریف در آمریکا

دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین از وضعیت دکتر مجتبی عطاردی استاد دانشگاه شریف گفت: اکنون متهم و دادستان در حال گفتگو درباره برخی مسایل هستند که به موجب آن دادستان از برخی موارد صرف نظر کرده و برخی موارد دیگر را هم متهم می پذیرد تا روند برگزاری دادگاه سریع تر برگزار شود.

به گزارش مهر، دکتر عطاردی استاد دانشکده برق دانشگاه شریف اواخر سال گذشته برای شرکت در همایشی به آمریکا رفته بود که با دادخواست نظام قضایی امریکا و به اتهام تامین و خرید برخی تجهیزات ساده آزمایشگاهی مرتبط با رشته اش در سفر قبلی، در بدو ورود به این کشور بازداشت شد.

با پیگیری‌های که صورت گرفت این استاد با قید وثیقه 460 هزار دلاری آزادی موقت یافت و به دستور دستگاه قضایی آمریکا، به شرط اینکه تحت نظر باشد در منزل برادرش در کالیفرنیا مستقر شد تا حکم قطعی وی اعلام شود.

دکتر سید مجتبی عطاردی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف با سابقه 15سال فعالیت علمی و تحقیقاتی برجسته در حوزه مدارات مجتمع است.