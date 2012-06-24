115 اثر فرهنگی و هنری جانبازان اردبیل به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 115 اثر هنری و کتابهای تالیف شده توسط ایثارگران و جانبازان استان بویژه جانبازان بستری در بیمارستان ایثار اردبیل در معرض نمایش گذاشته شده است.

میرودود سید شنوا افزود: از مجموع این آثار 20 تابلو معرق با مضمون قرآن است که اثر هنری جانبازان اعصاب و روان بستری شده در بیمارستان ایثار اردبیل است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی توانمندیهای جانبازان و ایثارگران به جامعه و ارزش نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج آن در جامعه عنوان کرد.

نمایشگاه آثار هنری جانبازان واقع در موزه ختایی مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی از امروز تا هشتم تیر ماه از ساعت 9.30 الی 19.30 پذیرای بازدید کنندگان است.

همزمان با برپایی این نمایشگاه، از جانبازان فعال در عرصه هنر و نویسندگی استان اردبیل تجلیل شد.