به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان پس از مراسم قرعه کشی دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ضمن بیان این مطلب گفت: مسابقات از روز پنجشنبه 29 تیرماه آغاز می شود و هفته آخر نیز در اواسط اردیبهشت ماه که طبق برنامه ریزی ما 15 اردیبهشت خواهد بود برگزار می شود.

وی اضافه کرد: پیش بینی ما براساس برنامه‌هایی است که با کی روش داشتیم و هیأت رئیسه هم به لغو مسابقات جام حذفی تاکید کرد، البته همه مسائل مشروط به نظر AFC است. پاسخ کتبی خود را در خصوص درخواست ما برای لغو جام حذفی اعلام کند.

سرپرست سازمان لیگ ادامه داد: اگر AFC با لغو جام حذفی مخالفت کند، ما بار دیگر باید با کی‌روش جلسه داشته باشیم و در نهایت تقویم نهایی دوازدهمین دوره لیگ برتر را اعلام کنیم.

وی بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد: که حضور تیم ها در قرعه کشی دلیلی بر شرکت‌شان در لیگ نیست، اضافه کرد: تاکید من خصوصا روی سه تیم صعود کننده از لیگ دست اول است که باید الزامات لازم AFC و فدراسیون فوتبال را رعایت کند تا بتواند مجوز حرفه ای را کسب کند.

بهروان خاطرنشان کرد: سال سختی را پیش رو داریم زیرا از یک سو با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته چهار تیم لیگ برتر به صورت قطعی و یک تیم در صورت پیروزی در مسابقه با برنده پلی آف لیگ دسته اول سقوط می کند.

بهروان خاطرنشان کرد: همچنین 8 تیم از دسته اول به دسته دوم می روند. برنامه فشرده لیگ برای کمک به تیم ملی را کنار این مسائل بگذاریم و اگر جام حذفی هم برگزار شود مطمئنا فشار مضاعفی به این تیم ها وارد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه 30 خردادماه آخرین مهلت تیم ها برای ارسال مدارکشان بود که با نظر مسوولان فدراسیون 17 تیرماه آخرین فرصت برای تیم ها خواهد بود، افزود: متاسفانه در زمان اولیه فقط دو باشگاه مدارک دادند و دو باشگاه دیگر مدارک ناقصی را به ما ارائه کردند. این یعنی 14 باشگاه مدرکی ارائه نکردند. بنده اعلام خطر می کنم زیرا اگر مدارک خودشان را ارائه نکنند سهمیه ایران در آسیا کاهش و به فوتبال باشگاهی و ملی ایران لطمات بزرگی خواهد خورد.

سرپرست سازمان لیگ با تاکید بر انجام همه گونه همکاری با باشگاه ها برای حل مشکلاتشان ادامه داد: به طور مثال در ورزشگاه خلیج فارس هرمزگان هیچ اقدامی صورت نگرفته و در این شرایط انتظار برگزاری مسابقات آلومینیوم در این شهر را نداشته باشید. البته مسوولان استان لرستان و شهرداری دورود اعلام کردند مشکلات ورزشگاهی این شهر حل می شود. امیدواریم این اتفاق تا بیش از ورود نمایندگان AFC به ایران جنبه عملی پیدا کند.

بهروان نقطه بحران باشگاه ها برای کسب مجوز حرفه ای را مسائل مالی دانست و ادامه داد: ما نمی توانیم مانند سال های قبل سندسازی کنیم زیرا نمایندگان AFC مرداد ماه به ایران می آیند و اقدامات ما و باشگاه ها را به صورت کامل بررسی می‌کنند. دیگر ما همانند گذشته اختیار نداریم و اگر باشگاه ها مشکلاتشان را حل نکنند دچار معضل‌های اساسی خواهیم شد.