به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح الامین قاسمی ظهریکشنبه درجلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان با اشاره به اینکه مسئولان طرح سالم سازی دریای مازندران در اجرای آن خوب عمل کرده اند افزود: نیروی انتظامی تامین امنیت را در طرح سالم سازی برای گردشگران انجام می دهد.

وی با بیان اینکه وظیفه امنیت طرح سالم سازی دریای مازندران به عهده نیروی انتظامی است افزود: امسال نیروی انتظامی با به کارگیری هزار و200 نفر در این طرح امنیت را برای گردشگران ومسافران فراهم می کند.

قاسمی گفت: نیروی انتظامی مازندران در طرح ارتقای امنیت اخلاقی سال گذشته در کشور رتبه نخست را کسب کرده است.

وی با اشاره به اهمیت ماه مبارک رمضان و استفاده گردشگران در طرح دریا افزود: با تصمیم قاطع مسئولان استانی در طرح سالم سازی برای استفاده در این ماه نیروی انتظامی امنیت را در کنار سواحل برقرار خواهد کرد.

نبود زیرساختهای فرهنگی اجتماعی در دریا



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در این جلسه اظهار داشت: ستاد احیای امر به معرف ونهی از منکر استان در اجرای طرح سالم سازی دریای استان نظارت بیشتری داشته باشد تا شاهد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی در کنار سواحل دریا نباشیم.

خحت الاسلام عباس علی ابراهیمی با اعلام اینکه زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی در دریای مازندران فراهم نیست افزود: باید مسئولان در طرح سالم سازی دریا برای ایجاد زیرساخت های لازم اهتمام کنند.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان با اشاره به اینکه از افراد مذهبی و بسیجی در طرح سالم سازی دریا بیشتراستفاده شود گفت: موضوع دریا در ایام مبارک رمضان باید جدایی این طرح دیده شود تا از ناهنجاریها و نا امنی های احتمالی در کنار سواحل دریا جلوگیری شود.

ابراهیمی با بیان اینکه مازندران به عنوان قطب گردشگری کشور محسوب می شود افزود: باید زمینه حضور مسافران و توریست را در ایام تابستان در استان فراهم کنیم.