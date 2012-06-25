ثبت جهانی 936 میراث تاریخی و طبیعی از 153 کشور دنیا

محمدرضا سعید آبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به خبرنگار مهر گفت: امسال سی و ششمین اجلاس کمیته میراث جهانی که یکی از مهمترین کمیته ها و شوراهای جهانی در سازمان یونسکوست از 24 ژوئن تا 6 جولای در سنت پترزبورگ روسیه برگزار می شود.

وی طولانی مدت بودن این اجلاس را به دلیل حجم کاری زیاد کمیته و تصمیمات اتخاذی آن دانست و گفت: کشورهایی مانند الجزایر کلمبیا اتیوپی، آلمان، هند، عراق و ... از جمله 21 عضو کمیته میراث جهانی هستند که در این اجلاس نیز حضور دارند.

سعیدآبادی گفت: از زمان برگزاری اولین اجلاس در سال 1978 که تنها 12 اثر به ثبت رسید تا آخرین اجلاس یعنی سی و پنجمین اجلاس میراث جهانی، 936 اثر از 153 کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در این میان بیشترین تعداد اثر ثبتی در سال 2000 با 61 اثر انجام شد با این حال تا کنون در منطقه آفریقا 82، کشورهای عربی 70، آسیا و اقیانوسیه 205، اروپا و آمریکای شمالی 452 و آمریکای لاتین و کارائیب 127 اثر به ثبت رسیده است.

وی گفت: ایتالیا با 47 ، اسپانیا با 43 و چین با 41 اثر بیشترین تعدادد آثار ثبت جهانی را از آن خود کرده اند. پس از آن فرانسه با 37 ، آلمان با 36 و مکزیک نیز با 31 اثر در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

سعید آبادی درباره فهرست جهانی میراث فرهنگی در خطر که هر ساله در اجلاس کمیته میراث جهانی بررسی می شود نیز گفت: تعدادی از آثار تاریخی به دلیل بلایای طبیعی و یا سوء مدیریت آن کشور در فهرست میراث در خطر قرار می گیرند به همین دلیل به صورت دوره ای این میراث تحت بررسی قرار می گیرند. در منطقه آفریقا 40 درصد آثار، در آسیا 17 درصد، آمریکای لاتین 17 درصد و کشورهای عربی 14 درصد و اروپا و آمریکا 11 درصد از آثار تاریخی در فهرست میراث در خطر قرار دارند.