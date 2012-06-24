به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نوین ظهر امروز یکشنبه در آیین افتتاح مرکز فعالیت های فرهنگی شهرداری تبریز گفت : به زودی مفاد تفاهم نامه خواهر خواندگی این دو شهر نهادینه می شود.



وی گفت: این دو شهر قبلا هم تعاملات زیادی در خصوص همکاری‌های فرهنگی ، هنری ، اقتصادی ، بازرگانی ، تبادل دانشجو و گردشگر داشته که در آینده نیز این فعالیت ها روز به روز گسترش خواهد یافت.



وی در ادامه سخنان خود گفت : اینکه یکی از دروازه های قدیمی شهر ارزروم به نام تبریز است حاکی از آن است که این دو شهر در گذشته نیز با هم همکاری و تعاملاتی داشته اند.



نوین در ادامه سخنان خود از ایجاد خط مستقیم تبریز -ارزروم ابراز خرسندی کرد و گفت :ایجاد خط هوایی مستقیم بین تبریز و ارزروم یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند در راه اندازی تورهای گردشگری مشترک به منظور بازدید و سیاحت شهروندان و قشرهای مختلف دو شهر از تبریز و ارزرومنقش مهمی داشته باشد.



نوین در خاتمه به شهردار ارزروم و هیدت همراه ارزرومی حاضر در تبریز قول داد به زودی یکی از خیابان‌های شهر تبریز به نام شهر ارزروم نام‌گذاری شود.