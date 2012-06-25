به گزارش خبرنگار مهر، با شهرستان شدن اشتهارد، پیش از ظهر یکشنبه و با حکم عیسی فرهادی استاندار البرز، ابوالفضل اینانلو سرپرست فرمانداری اشتهارد شد.



مراسم معارفه اینانلو با حضور اسکندر صیدایی معاون برنامه ریزی استانداری و مولوی مشاور و مدیرکل حوزه استاندار و جمعی از مدیران و معاونان استان صورت گرفت.



همچنین در این مراسم آقابراری بخشدار سابق اشتهارد با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری اشتهارد معرفی شد.



ابوالفضل اینانلو، پیش از این بخشدار اشتهارد، بخشدار مرکزی کرج، مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری و معاون سیاسی امنیتی فرمانداری کرج را در رزومه کاری خود داشته است.



مصوبه شهرستان شدن اشتهارد با جمعیتی بالغ بر 20 هزار نفر، ره آورد آخرین سفر هیئت دولت به استان البرز بود.



شهرستان اشتهارد یکی از مراکز عظیم صنعتی استان البرز است.