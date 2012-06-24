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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

شاد در گفتگو با مهر:

سالانه 2.5 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آلا در صومعه سرا تولید می‌شود

سالانه 2.5 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آلا در صومعه سرا تولید می‌شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره شیلات صومعه سرا از تولید سالانه 2.5 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آلا در این شهرستان خبر داد.

رضا شاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این میزان بچه ماهی در قالب سه مزرعه تولید می شود، افزود: این شهرستان به دلیل داشتن منابع آبی فراوان مستعد پرورش ماهی قزل آلاست.

وی اظهارداشت: پرورش ماهیان سرد آبی در صومعه سرا با استفاده از آب چاه در محیط های مختلف پرورشی از قبیل شالیزار، استخر خاکی، حوضچه های بتنی و غیره انجام می شود.

رئیس شیلات صومعه سرا گفت: در حال حاضر پرورش قزل آلا در 70 حو ضچه بتونی با مساحت 587 متر مربع و در شالیزار با مساحت یک هزار و 50 متر مربع فعال است.

وی در ادامه به پرورش ماهیان زینتی در صومعه سرا اشاره کرد و یادآورشد: تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در یک کارگاه به مساحت 650 متر مربع با تولید 250 هزار قطعه از نوع گوپی، مولی، فایتر، گلدفیش و سایر گونه ها تولید می شود.

کد مطلب 1634109

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