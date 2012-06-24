رضا شاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این میزان بچه ماهی در قالب سه مزرعه تولید می شود، افزود: این شهرستان به دلیل داشتن منابع آبی فراوان مستعد پرورش ماهی قزل آلاست.

وی اظهارداشت: پرورش ماهیان سرد آبی در صومعه سرا با استفاده از آب چاه در محیط های مختلف پرورشی از قبیل شالیزار، استخر خاکی، حوضچه های بتنی و غیره انجام می شود.

رئیس شیلات صومعه سرا گفت: در حال حاضر پرورش قزل آلا در 70 حو ضچه بتونی با مساحت 587 متر مربع و در شالیزار با مساحت یک هزار و 50 متر مربع فعال است.

وی در ادامه به پرورش ماهیان زینتی در صومعه سرا اشاره کرد و یادآورشد: تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در یک کارگاه به مساحت 650 متر مربع با تولید 250 هزار قطعه از نوع گوپی، مولی، فایتر، گلدفیش و سایر گونه ها تولید می شود.