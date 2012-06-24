هیئت تجاری اقتصادی ترابوزان ترکیه به زنجان سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با ارائه گزارشی از روند این تبادلات تجاری بر گسترش رابطه تجاری زنجان و ترابوزان تاکید کرد و گفت: صادرات زنجان به ترکیه را 158 میلیون و 60 دلار که نسبت استان زنجان به کل صادرات کشور 11 درصد است.

علی یگانه فرد، مهمترین تعرفه های صادراتی زنجان به ترکیه را با95.5 درصد در محصولاتی چون آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج، سرب تصفیه شده بصورت کارنشده سایر پارچه های نبافته از رشته های مصنوعی یاسنتتیک تاوزن 25گرم برمترمربع عنوان کرد و واردات زنجان از ترکیه را 37 میلیون و 956 هزار و 872 میلیون دلار خواند و افزود: مهمترین تعرفه های وارداتی از ترکیه سایرحوله ها و تامپون های بهداشتی، پوشک ولاییپوشک برای بچه و اشیاء مشابه است.

وی، به تفاهمنامه های مبادله شده فیمابین دو استان اشاره کرد و افزود: این تفاهمنامه های بین استانداری زنجان و استانداری طرابوزان ( در اردیبهشت ماه 1379 برابر با ماه می 2000 به میزبانی استانداری زنجان)، بین اتاق های زنجان و طرابوزان ( در دی ماه 1379 برابر با ماه ژانویه سال 2001 به میزبانی اتاق طرابوزان )، بین شهرداری زنجان و شهرداری طرابوزان ( در فروردین و اردیبهشت ماه 1380 برابر با ماه آوریل 2001 به میزبانی شهرداری زنجان )، بین شهرداری زنجان و شهرداری طرابوزان ( در آبان ماه 1380 برابر با ماه نوامبر 2001 به میزبانی شهرداری طرابوزان ) و فی مابین استانداری های زنجان و ترابوزان در خراداد ماه 1381 برابر با ژوئن 2002 به میزبانی استانداری ترابوزن بوده است.

یگانه فرد منتخب محورهای تفاهمنامه مبادله شده را برگزاری نمایشگاه های تخصصی بصورت متقابل اعلام کرد و افزود: جاذبه‌های گردشگری و صنایع دستی شهر زنجان به عنوان "خواهر خوانده" شهر ترابوزان ترکیه در سال 1386 و1388در نمایشگاه این شهر در آنکارا و با حضور نمایندگان شهرداری زنجان به نمایش گذاشته شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان به حضور در نمایشگاه راه ابریشم و برپایی غرفه توانمندی های استان زنجان در ترابوزان اشاره کرد و گفت: برپایی پاویون استان زنجان در نمایشگاه دریای سیاه با حضور واحدهای تولیدی استان در ترابوزان و تاسیس شرکت مشترک با سرمایه مساوی در استان طرف مقابل از دیگر فعالیت های اتاق زنجان در رابطه با ترابوزان بوده است.

یگانه فرد، با بیان اینکه تشکیل دفتر نمایندگی در اتاق های زنجان و ترابوزان قابل پیگیری است، اضافه کرد: برقراری خواهر خواندگی بین شهرهای زنجان و طرابوزان نیز مورد تاکید این اتاق است.

وی، با بیان اینکه در سال 1380 ماه های اردیبهشت و آبان برابر با ماه های آوریل و نوامبر هیئت هائی از شهرداری های ترابوزان و زنجان بطور متقابل از توانمندی های دو استان بازدید به عمل آورده اند، اظهار داشت: این سفر با هدف بهره برداری متقابل از دانش فنی و تحقیقات و تجربیات عمرانی در توسعه خدمات شهری و شهرسازی انجام شدکه متاسفانه سفرهای متقابل انجام شده تاکنون به نتیجه منجر نشده است.

یگانه فرد با اشاره به سرمایه گذاری متقابل در پروژه های عمرانی، خدمات شهری ، صنعتی و توریستی خاطرنشان ساخت: از 162.6 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شده مبلغ 132.8 میلیون دلار از جانب تجار و سرمایه گزاران ترکیه در استان زنجان به طرح های صنعتی اختصاص یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: طرفین تفاهم نمودند به منظور ایجاد تسهیلات برای گردشگران، تجار و صنعت گران نسبت به برقراری خط هوایی و زمینی بین دو استان ترابوزن و زنجان بر اساس مقررات جاری دو کشور تلاشهای لازم را به عمل آورند.

یگانه فرد افزود: پیش برد این امر مستلزم گسترش تبادل گردشگر و تجارت از یک طرف و راه اندازی دفاتر نمایندگی و سایر تمهیدات از طرف دیگر است که در راستای تفاهمنامه امروز مورد اهتمام و اقدام قرار خواهند گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان به منتخب محورهای تفاهمنامه امروز اشاره کرد و یادآور شد: طرفین هماهنگی لازم جهت حضور تولید کنندگان و تجار در نمایشگاه های مرتبط در زنجان و ترابوزان و اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و سرمایه گذاری را بطور متناوب و حداقل بصورت سالانه بعمل آورده و کلیه اقدامات زمینه ساز برای تحقق این امر را مورد توجه و عنایت قرار خواهند داد.

یگانه، افزود: طرفین در راستای منافع دو جانبه بصورت مستمر و هرسه ماه یکبار اطلاعات مربوط به گسترش همکاری های اقتصادی و موارد قانونی هر کشور، شامل اطلاعات و تقویم نمایشگاهی، اطلاعات بنگاههای تولیدی و اقتصادی، طرح های سرمایه گذاری و قوانین مرتبط، مشکلات و موانع فراروی تجار و نیز مواردی از این قبیل را مبادله خواهند کرد.

یگانه فرد افزود: در راستای گسترش روابط تجاری دو استان و کمک به شرکت های علاقمند ایرانی و ترک، دفتر نمایندگی اتاق ترابوزان در اتاق زنجان همزمان با امضای این تفاهمنامه افتتاح و رسمیت پیدا می کند.