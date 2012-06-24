به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فجرسپاسی شیراز از سازمان لیگ برتر درخواست کرده بود که دیدارهای این تیم مقابل پرسپولیس و استقلال در نیم فصل اول لیگ برتر به میزبانی تیم‌های تهرانی برگزار شود.

این درخواست بدین خاطر مطرح شده بود که مسئولان امور ورزش و جوانان استان فارس درنظر دارند تا نیم فصل مسابقات لیگ برتر زمین اصلی شهر شیراز را برای میزبانی دیدارهای حساس لیگ برتر آماده کنند.

با پذیرش درخواست باشگاه فجرسپاسی شیراز از سوی سازمان لیگ برتر این تیم در هفته دوم میهمان پرسپولیس است و در هفته نهم به دیدار استقلال تهران می‌رود.