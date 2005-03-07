استقلال دردوبازي مقابل پرسپوليس و ابومسلم كاري كرده كه تا قبل از آن در فوتبال ما متداول نبود وتقريبا مي توان گفت ؛ آبي ها ازغيرممكن ممكن ساخته اند.

درهردوبازي به يك شكل وتقريبا به يك شيوه دردقايق پاياني نتيجه شكست را با پيروزي عوض كرده اند وازاين روگفته مي شود استقلال داراي يك نيروي خارق العاده است. استقلال درهرحالي مقابل ابومسلم به پيروزي رسيد كه تا دقيقه 85 با حساب 2 برصفر ازحريف عقب بود ودركمتراز 7 دقيقه شكست را به پيروزي تبديل كرد.

اگر منصف باشيد وبا چشماني واقع گرايانه به بازي ابومسلم و استقلال نگاه كنيد، خواهيد ديد كه ابومسلم قبل ازآنكه مغلوب استقلال شود مغلوب خود شد واين زماني بود كه مشهدي ها بازي را بعد ازگل دوم ، برده مي دانستند. ابومسلم بازي را واگذار كرد وبه اميد پايان بازي نشست و آنقدردراين راه غيرحرفه اي ومبتدي كاركرد كه بعد ازگل دومي هم كه خورد بازنفهميد كه مي تواند حداقل نتيجه مساوي را براي خودش حفظ كند.

ابومسلم بازي را كاملا واداد وعنان كاررا به استقلال سپرد كه منتظريك چنين فرصتي بود. شما به گلهاي اول ودومي كه استقلال زد يكبارديگرتوجه كنيد تا ببينيد كه خط دفاعي ابومسلم چقدربي اهميت به حركات مهاجمان استقلال بوده وبه چه راحتي اجازه گلزني به ياران آبي داده است. موقعيت شناسي، شانس و تدبير استقلال هم بي تاثيرنبوده اما اشتباه اول از ابومسلم آغاز شد كه با آن دوندگي و جنگندگي وجسارت 50 دقيقه استقلال را درمنگنه قرارداد و چه گلهاي خوبي هم به ثمر رساند، اما يكباره بي خيال همه چيزشد.

استقلال تيمي نبود كه ابومسلم بعد ازگل دوم خودش حريف را شكست خورده بپندارد واين اشتباه بزرگ ميثاقيان و كادرفني ابومسلم بود. شايد اگر ابومسلم مقابل شموشك يا برق شيراز با اين نگاه به بازي ادامه مي داد مشكل پيش نمي آمد اما ميثاقيان استقلال را با اين تيم ها اشتباه گرفته بود.

مشابه همين وضعيت را استقلال دوهفته پيش بر سرپرسپوليس پياده كرد. درآن بازي نيز پرسپوليس قبل از اينكه به استقلال ببازد نتيجه را به پروين وسوبل واگذاركرد. درآن بازي نيز سوبل خيلي زود خود را دربالاي ابرها ديد غافل ازاينكه استقلال گرگ باران ديده است. همين استقلال را بايد درمقابل ذوب آهن وفولاد هم ديد واگردربرابراين دوتيم هم توانست ازدقيقه 85 به بعد نتيجه بازي را عوض كند مي توان به نيروي خارق العاده قلعه نويي و استقلال ايمان آورد.

قلعه نويي وقتي كه در بازي با ابومسلم 2 برصفرتيمش عقب بود مجاهد خضيراوي وشاهين خيري را به بازي گرفت تا اگرببازد توجيهي براي باختن داشته باشد و بگويد كه ازهمه نيروهايش بازي گرفته است. حالا او مي تواند ادعا كند كه با اين تعويض ها بازي را عوض كرده درحاليكه واقعا هدف و نيت قلعه نويي ازآن تعويض ها توجيه داشتن براي بعد ازشكست بود! بهرحال كاراوگرفت وحالا مي تواند ادعا كند كه با اين تعويضها بازي را برده است.

* سيدرضا فيض آبادي