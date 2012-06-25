حضور موثر مشاور در حفظ بنیان خانواده/ تسویه حساب شخصی مانع زندگی زوجها است

حمیدرضا ترکمندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افراد خانواده و فامیل نباید بدون دلیل، مشوق زوجین برای طلاق باشند و بهتر است جوانان قبل از ازدواج،علاوه بر تحقیق و انتخاب آگاهانه، از خدمات مشاوران حرفه ای و تجارب والدین، بهره گرفته تا نظام خانواده با این کار متلاشی نشود.

وی با اشاره به اینکه در دین مبین اسلام تاکید زیادی بر پرهیز از تلاش برای جدایی همسران شده است، افزود: اگر همه مردم می دانستند چه عواقب نامطلوبی برای این کار در انتظار آنان است به جای تلاش برای خاموش کردن چراغ یک زندگی مشترک، زوجین را به مراکز تخصصی مشاوره خانواده راهنمایی می کردند و از اظهار نظرات احساسی خود داری می شد.

این کارشناس اجتماعی به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که می فرمایند: "کسى که براى جدایى زنى از شوهرش تلاش کند، خداوند از او خشمگین شده و در دنیا و آخرت او را لعنت مى کند" و ادامه داد: متاسفانه این تلاش در جامعه امروزی به امری عادی تبدیل شده است و خیلی از مردم از این روایات و احادیث ارزشمند بی خبرند.

ترکمندی با استناد به بررسی و مصاحبه هایی که با ساکنان برخی مناطق روستایی کردستان که طی دهه گذشته حتی یک مورد طلاق، خودکشی و اعتیاد نداشته اند، یادآور شد: عدم دخالت اطرافیان برای تحریک به طلاق، وجود قبح طلاق و خودکشی و اعتقادات و باورهای مذهبی مردم منطقه از مهمترین دلایل نبود این پدیده های شوم اجتماعی در این مناطق است.

وی قناعت و پرهیز از چشم و هم چشمی در مصرف، دوری از تجملات غیر ضروری، نظارت توام با هیبت والدین و بزرگان خانواده بر فرزندان، احساس مسئولیت عمومی و ... را از دیگر عوامل استحکام خانواده ها و پیشگیری از برخی آسیب های اجتماعی در این مناطق عنوان کرد.

کارشناس ارشد و مدرس آموزش خانواده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه ازدواج های خود گزین و احساسی، یکی از عوامل بسیار مهم طلاق در دوران نامزدی و سال اول زندگی است که اکنون چون سیلی ویرانگر پیوند مزدوجین جوان در کشور را تهدید می کند.

ترکمندی افزود: نقش شبکه های ماهواره ای در تلاش برای ترویج ارتباطات نامتعارف جوانان قبل از ازدواج، سهل انگاری والدین و تسلیم در برابر خواست نامعقول فرزندان در امر انتخاب برای ازدواج، عدم احساس مسئولیت عمومی در امر به معروف و نهی از منکر، بهره نگرفتن از خدمات مشاوران حرفه ای و ... از دیگر آفت های یک ازدواج موفق و پایدار به شمار می رود.

وی با اشاره به راهکارهای مناسب در راستای پیشگیری از افزایش آمار طلاق اظهار داشت: برگزاری جلسات آموزشی برای جوانان آماده ازدواج به شیوه مشارکتی و راهنمایی گروهی، جلسات هم اندیشی آسیب شناسی ازدواج های خود گزین و حساسیت بیشتر خانواده و والدین در امر انتخاب برای ازدواج فرزندان می توان در کاهش این معضل بسیار مثمر ثمر باشد.

کارشناس مسائل اجتماعی و مدرس آموزش خانواده همچنین اجباری کردن شرکت در کلاس های مشاوره پیش از ازدواج و ارائه گواهی به زوجین، تقویت باورهای دینی مردم و پخش مداوم مستندهایی از عواقب انتخاب عجولانه برای ازدواج از رسانه ملی را در پیشگیری از طلاق موثر دانست.

ترکمندی یکی دیگر از عوامل مهم اما پنهان طلاق در دوران نامزدی و یا سال اول زندگی مشترک را که به آن توجه کافی نمی شود را، تسویه حساب های شخصی والدین، خواهران و برادران و اقوام با اطرافیان طرف مقابل عنوان کرد و ادامه داد: بارها مشاهده شده است که برای یک موضوع بسیار کم اهمیت مانند زمان مراسم و صرف هزینه و خرید ها، غذا، تالار، ماشین عروس و ... نقطه اختلاف ریشه ای ایجاد می شود و اطرافیان بی توجه به گناه بزرگ تفرقه افکنی از هر کاری برای جدایی مزدوجین دریغ نکرده و با کینه توزی، لجاجت و دخالت پس از اینکه به هدف شوم خود می رسند اقدام به شماتت می کنند.

وی با بیان اینکه طلاق باید آخرین گزینه باشد، یادآور شد: البته در برخی موارد پس از دریافت خدمات مشاوره ای، پا در میانی بزرگان و معتمدین فامیل، صبر و حوصله همسر و ... نتیجه ای عاید نمی شود و بر اساس شرع و عقل، طلاق امری گریز ناپذیر است.

این کارشناس اجتماعی گفت: همچنین با در نظر گرفتن امنیت جانی اعضای خانواده، در برخی خانواده ها متاسفانه چاره ای جز طلاق وجود ندارد.

ترکمندی در پایان اظهار امیدواری کرد: انتظار می رود با هوشیاری و آگاهی بیش از پیش والدین شاهد کاهش نرخ طلاق در سطح جامعه باشیم.