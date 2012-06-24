به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی ضمن تاکید براینکه سازمان لیگ برتر به هیچ عنوان در برگزاری فشرده مسابقات لیگ مقصر نیست، گفت: تقویم فصل 92 - 91 مسابقات فوتبال قبل از اینکه به تصویب برسد در اختیار باشگاه‌ها قرار گرفت تا نظرات خود را اعلام کنند.

وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی امکان تغییر در برنامه مسابقات لیگ برتر وجود ندارد، افزود: بعد از تغییراتی که در برنامه مسابقات به وجود آمد، آقای کی‌روش پیشنهاد کرد برای آنکه بازیکنان بیشتر در اختیار تیم ملی باشند، تغییری در برنامه مسابقات اعمال شود. به همین منظور دو راهکار را می‌توانستیم مورد توجه قرار دهیم؛ نخست کاهش تیم‌های لیگ برتری و دیگری حذف پیکارهای جام حذفی.

دبیر سازمان لیگ برتر حذف مسابقات جام حذفی را تصمیم جمعی اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ برتر عنوان کرد و گفت: شرط اینکه مسابقات جام حذفی از تقویم فوتبالی کشور برداشته شود، این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا موافقت خود را با این درخواست ما اعلام کند، چرا که امکان دارد این موضوع موجب کسر امتیاز از فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شود.

کاظمی با اعلام اینکه هنوز کنفدراسیون فوتبال آسیا به درخواست ایران مبنی بر حذف مسابقات جام حذفی از تقویم مسابقات فوتبال کشورمان پاسخی نداده است، افزود: شروع مسابقات لیگ برتر با ماه مبارک رمضان همزمان است به همین خاطر در نظر داریم دیدارهای هفته اول را نیز در شب برگزار کنیم.

وی از باشگاه لیگ برتری خواست ورزشگاه‌های محل برگزاری دیدارهای خانگی خود را مجهز به نور کنند و تصریح کرد: اگر نور ورزشگاه محل میزبانی تیمی مناسب نباشد مکان برگزاری دیدار آن تیم تغییر می‌کند. از آنجائیکه ما زمان کافی برای انجام مسابقات نداریم، امکان تعویق مسابقات نیست و ناچاریم محل برگزاری دیدار تیمی که ورزشگاه خانگی‌اش مجهز به نور نیست را تغییر دهیم.

دبیر سازمان لیگ برتر در خاتمه اعلام کرد، در صورتیکه کنفدراسیون فوتبال آسیا با حذف مسابقات جام حذفی مخالفت کند، برنامه مسابقات جام حذفی نیز در تقویم فوتبالی ایران گنجانده می‌شود.