به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید توکلی‌بینا قبل از ظهر یکشنبه در چهارمین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب در دیدار مدیران صنعت آب و برق استان با حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی امام جمعه قم به ارائه گزارشی از عملکرد آبفای قم پرداخت و اظهار داشت: در سال گذشته 91 کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه آب و 57 کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب در شهر قم انجام گرفته است که 50 درصد از توسعه شبکه آب در شهر پردیسان و مسکن مهر استان بوده است.



وی با بیان اینکه 30 حلقه چاه در سال گذشته تجهیز، حفر، بهسازی و ویدئو متری شد، گفت: روش‌های جدیدی برای احیای چاه‌ها به کار بستیم و قم را به عنوان یکی از شهر‌های پیشتاز در این زمینه معرفی کردیم.



رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین از اجرای شبکه توزیع آب در محله چوب‌بری‌ها و خوشه‌کفش قم خبر داد و گفت: این منطقه سال‌های سال از آب بهداشتی محروم بود که با اعتباراتی که در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی استانداری تخصیص یافت 13 کیلومتر پروژه تعریف کرده و در حال اجرا هستیم و امیدواریم تا دو ماه آینده ساکنان این منطقه صنعتی از آب بهداشتی بهره‌مند شوند.



پیشرفت 45 درصدی تصفیه‌خانه فوری اضطراری شماره 3 آب قم



وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی تصفیه خانه فوری اضطراری شماره 3 آب اظهارداشت: این پروژه در حال حاضر 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انشاالله تا دی‌ماه امسال تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.



توکلی‌بینا تاکید کرد: امیدواریم تا پایان سال که پروژه مهر ماندگار سرشاخه‌های دز به بهره‌برداری نهایی برسد ما بتوانیم ظرفیت تصفیه آب سرشاخه‌ها را به طور کامل در محل تصفیه خانه فعلی داشته باشیم و مشکلی در خصوص تصفیه نداشته باشیم.



وی در پایان با اشاره به اینکه تمام پروژه‌های مسکن مهر که تاکنون واگذار شده است دارای انشعاب آب است، گفت: تعدادی از پروژه‌های مسکن مهر از انشعاب فاضلاب نیز برخوردار هستند.

