افراد شرکت کننده در نزاعهای دسته جمعی درکهگیلویه و بویراحمد تبعید می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی بعد از ظهر یکشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه افزود: کارهای خوبی برای کاهش نزاعهای دسته جمعی به عنوان یکی از معضلات اصلی در این استان انجام شده است.

وی بیان کرد: در این خصوص مهار و کنترل و همچنین پیشگیری کیفری را در اولویت کار قرار داده ایم.

جمادی با بیان اینکه احکامی که در خصوص نزاعهای دسته جمعی در استان صادر شده با توجه به قانون موجود بی سابقه است، اظهار داشت: کسانی که مخل نظم و امنیت عمومی شوند به محل های مشخص شده تبعید می شوند.

کاهش 20 درصدی زندانیان نزاع دسته جمعی در استان

وی همچنین عنوان کرد: با استفاده از پیشگیری های کیفری و غیر کیفری و استفاده از تمامی ظرفیتها شاهد کاهش 20درصدی زندانیان ناشی از نزاعهای دسته جمعی بوده ایم.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با کسانی که مخل نظم و امنیت عمومی شوند در کوتاهترین زمان برخورد قاطع خواهیم کرد.

وی افزود: به ضابطان قضایی هم اختیار قضایی داده ایم که با اینگونه جرایم به شت برخورد و فرد خاطی را سریعا دستگیر کنند.

پرونده خیلی مهم مفاسد اقتصادی در استان نداریم

جمادی همچنین گفت: پرونده خیلی مهمی در بحث مفاسد اقتصادی در استان وجود ندارد.

وی بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در استان فعال است و با هرگونه مفسده اقتصادی با قاطعیت برخورد می شود.

وی ساماندهی احکام کیفری و حقوقی، آیین نامه خدمات الکترونیک، رفع اطاله دادرسی ها، پیشگیری از وقوع جرم و بها دادن به شوراهای حل اختلاف را در اولویت برنامه های دادگستری استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مردم این استان روحیه گذشته و ایثار بسیار بالای دارند، گفت: بیشترین پرونده های قابل مصالحه در شورای حل اختلاف با رضایت طرفین خاتمه پیدا می کند.

وی همچنین از در دست احداث بودن ساختمانهای دادگستری گچساران، کهگیلویه و یاسوج خبر داد و افزود: این ساختمانها پیشرفت فیزیکی مناسبی دارند و در سال آینده به بهره برداری می رسند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در سال گذشته از بیش از 32 هزار فقره پرونده وارده به دادسرای عمومی و انقلاب استان، تعداد بیش از 30 هزارپرونده مختومه شدند.

وی افزود: از 35 هزار 478فقره پرونده وارده به دادگاه های عمومی و انقلاب استان در سال گذشته، 35 هزار 731 فقره از این پرونده ها مختومه شدند.