راهیابی 4 اثر از همدان به جشنواره نمایش عروسکی مبارک/ آغاز به کار کانون تئاتر کودکان و نوجوانان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس پیشگیری از اعتیاد در سالن نمایشگاه های دائمی هنرهای تجسمی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا همدان برپا شده است.

در این نمایشگاه 70 قطعه عکس و پوستر در قالب های رنگی و سیاه و سفید و با برداشت های سوء تصویری از مواد مخدر به نمایش گذاشته شده است.

برگزاری این نمایشگاه در راستای اهداف و سیاست های ستاد استانی مبارزه با مواد مخدر و با هدف آشنایی بیشتر افراد جامعه به خصوص نسل جوان با خطرات و مضرات استفاده از انواع مواد مخدر است.

این نمایشگاه تا هشتم تیرماه جاری صبح و بعد از ظهر پذیرای بازدید کنندگان است.

راهیابی 4 اثر از همدان به جشنواره نمایش عروسکی مبارک

چهار اثر نمایشی از استان همدان به بخش نمایش های فضای باز چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک راه یافت.

بر اساس این گزارش، هیئت انتخاب این جشنواره، از میان آثار رسیده نمایش های"آیین چهل پنبه" نوشته و کار سعید باغبان و "مهره ریزان" نوشته و کار محسن پور قاسمی از همدان،"رستم نوشدارو ندارد" نوشته و کار مهدی حبیبی و "کاسه اشکنک" نوشته و کار محمد قاسمی از ملایر را برای شرکت در بخش فضای باز چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک انتخاب کردند.

هیئت داوران این جشنواره متشکل از حمیدرضا اردلان، مجید امرایی و اردشیر صالح پوراست و 9 نمایش از سراسر کشور برای شرکت در این بخش جشنواره انتخاب شده است.

چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران، مبارک 10 تا 16 تیر ماه در تهران برگزار می شود.

کانون تئاتر کودکان و نوجوانان استان همدان افتتاح شد

کارشناس هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: با مشخص شدن اعضای هیئت موسس و تائید اساسنامه کانون تئاتر کودکان و نوجوانان استان همدان توسط مرکز هنرهای نمایشی کشور، این کانون در همدان به طور رسمی آغاز به کار کرد.

حسین صفی افزود: احمد بیگلریان، بهرام دوست قرین، محسن پورقاسمی، حمید فلاحی و حمید رضا رضایی اعضای هیئت موسس کانون تئاتر کودکان و نوجوانان استان همدان هستند.

وی عنوان کرد: با مشخص شدن اعضای هیئت موسس، فراخوان عضو گیری این کانون تا پایان تیرماه جاری منتشر می شود.

صفی افزود: اعضای کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان در سه گروه اعضای پیوسته، وابسته و افتخاری دسته بندی می شوند.

وی اضافه کرد: هدف از تاسیس این کانون در همدان، حمایت و ساماندهی تئاتر کودک و نوجوان و تقویت کیفی نمایش های کودک و نوجوان است.

سرای روزنامه نگاران همدان در هفته جاری راه اندازی می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از راه اندازی سرای روزنامه نگاران همدان در هفته جاری خبر داد.

خسرو بیات افزود: علاوه بر همدان، سرای روزنامه نگاران در تیرماه جاری در استان های گیلان، البرز، ایلام و کردستان نیز راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه همدان به عنوان اولین استان، صاحب سرای روزنامه نگاران خواهد شد، اضافه کرد: با این ظرفیت بسیاری از برنامه های زمین مانده در زمینه خبرنگاران را پیگیری می شود.

بیات اظهار داشت: برگزاری کلاس های آموزشی، رسیدگی به مسائل و مشکلات خبرنگاران، پیگیری مطالبات خبرنگاران و برپایی نشست های تخصصی از جمله فعالیت های سرای روزنامه نگاران است.

وی با بیان اینکه سرای خبرنگاران با محوریت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند، افزود: سرای خبرنگاران عضو گیری کرده و برای اعضای خود کارت عضویت صادر می کند.

دومین اکسپوی هنرهای تجسمی همدان آغاز به کار کرد

دومین اکسپوی هنرهای تجسمی استان همدان با حضور هنرمندان و مسئولان در نگارخانه زنگنه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان راه اندازی شد.

در این اکسپو 220 اثر از 90 هنرمند استان همدان در قالب های نقاشی، طراحی، خوشنویسی، حجم، نگارگری و نقاشی خط در معرض نمایش و فروش قرار داده شده است.

دومین اکسپوی هنرهای تجسمی استان همدان در راستای قانون خرید آثار هنری که در بودجه سال 90 مصوب شد، دایر شده و بر اساس این قانون ادارات باید یک دهم درصد از محل بودجه های عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند.

دومین اکسپوی آثار تجسمی استان همدان تا 15 تیر ماه جاری در نوبت های صبح و بعد از ظهر دایر است و پس از آن با جایگزینی آثار تازه به صورت دائمی برپا خواهد بود.