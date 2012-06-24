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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۲

با حکم وزیر/

عظمایی مدیر کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی شد

عظمایی مدیر کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی شد

تبریز -خبرگزاری مهر :با حکم وزیر صنعت معدن و تجارت کشور ,محمد جعفر عظمایی به عنوان مدیر کل این اداره در آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت کشور امروز یکشنبه این حکم را به عظمایی ابلاغ و وی را منصوب کرد.

محمد جعفر عظمایی پیش از این معاون سازمان بازرگانی استان ،مدیر کل بازرگانی اردبیل و البرز بوده است.

کد مطلب 1634174

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