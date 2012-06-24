عظمایی مدیر کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت کشور امروز یکشنبه این حکم را به عظمایی ابلاغ و وی را منصوب کرد.
محمد جعفر عظمایی پیش از این معاون سازمان بازرگانی استان ،مدیر کل بازرگانی اردبیل و البرز بوده است.
تبریز -خبرگزاری مهر :با حکم وزیر صنعت معدن و تجارت کشور ,محمد جعفر عظمایی به عنوان مدیر کل این اداره در آذربایجان شرقی منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت کشور امروز یکشنبه این حکم را به عظمایی ابلاغ و وی را منصوب کرد.
محمد جعفر عظمایی پیش از این معاون سازمان بازرگانی استان ،مدیر کل بازرگانی اردبیل و البرز بوده است.
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