عظمایی مدیر کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت کشور امروز یکشنبه این حکم را به عظمایی ابلاغ و وی را منصوب کرد.

محمد جعفر عظمایی پیش از این معاون سازمان بازرگانی استان ،مدیر کل بازرگانی اردبیل و البرز بوده است.