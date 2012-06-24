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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۹

عشقی خبرداد:

14میلیارد تومان مناقصه در کهگیلویه و بویراحمد ابطال شد

14میلیارد تومان مناقصه در کهگیلویه و بویراحمد ابطال شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون نزدیک به 14 میلیارد تومان مناقصه در این استان ابطال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین عشقی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این در حالی است که در سال گذشته 15 میلیارد تومان ابطال مناقصه در استان انجام شد.

وی از رشد 25 درصدی شکایات در استان خبر داد و اظهار داشت: میزان ابطال مناقصه در سال جاری به میزان آن در سال گذشته نزدیک شده که این نشاندهنده افزایش روند ابطال مناقصات در سالجاری است.

عشقی بیان کرد: نماینده این سازمان به عنوان ناظر در مناقصات حضور دارد و ایرادات قانونی را به دستگاه مجری اعلام می کند که اگر عمل نکرد سازمان بازرسی علیه دستگاه اعلام جرم می کند.

رئیس سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد کمبود نیرو را یکی از مشکلات این سازمان عنوان کرد و گفت: این مسئله باعث زمانبر شدن رسیدگی به پرونده ها شده است.

وی با بیان اینکه یکی از منابع پیگیری تخلفات رسانه ها هستند، از خبرنگاران خواست به عنوان خبرنگار و بازرس افتخاری با این سازمان همکاری کنند.

کد مطلب 1634178

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