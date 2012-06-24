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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۰

علی اکبری در گفتگو با مهر:

طرح ایمن سازی مدارس در 140 مدرسه اردبیل اجرا شد

طرح ایمن سازی مدارس در 140 مدرسه اردبیل اجرا شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل از اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها در 140 مدرسه این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای این طرح در محور اردبیل – سردابه در گفتگو با مهر اضافه کرد: بیشتر این مدارس در بخش روستایی استان بوده و طی دو سال گذشته ایمن سازی شده است.

وی با بیان اینکه در سال 89 بیش از 85 مدرسه حاشیه راه های استان ایمن سازی شده بود، عنوان کرد: این طرح در سال گذشته نیز در بالغ بر 55 مدرسه استان اجرا شد.
 
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان از آغاز این با اعتباری بالغ بر 850 میلیون ریال طی سال جاری خبر داد و متذکر شد: هم اکنون این طرح در دو محور روستایی این استان در حوزه مرکز و شمال در حال اجرا است.
 
وی تصریح کرد: طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه در محور اردبیل – سردابه و روستای شام اسبی با اعتبار 200 میلیون ریال در حال اتمام بوده و در محور اردبیل – پارس آباد با اعتبار 650 میلیون ریال در دست اجرا می باشد.
 
علی اکبری اجرای طرح ایمن سازی مدارس را در راستای ارتقاء ایمنی راه ها و کاهش تصادفات رانندگی در جاده های استان بویژه راه های روستایی عنوان کرد.
 
وی یادآور شد: افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت به مسایل ترافیکی و آماده سازی آنها در مقابله با خطر، ایجاد فرهنگ صحیح ترافیکی و جلوگیری از وقوع تخلف در سطح جامعه از دیگر اهداف اجرایی این طرح است.
 
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان متذکر شد: طرح ملی ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها با هماهنگی آموزش و پرورش، پلیس راه و راه وترابری استان اجرا می شود.
 
به گفته وی طرح ایمن سازی فیزیکی عابران پیاده و موتورسواران نیز از تیرماه با اعتبار 530 میلیون ریال در محور نمین - آبی بیگلو و در محور اصلاندوز - سه راهی طاهر آباد اجرا خواهد شد.
 
کد مطلب 1634186

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