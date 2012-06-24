طرح ایمن سازی مدارس در 140 مدرسه اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای این طرح در محور اردبیل – سردابه در گفتگو با مهر اضافه کرد: بیشتر این مدارس در بخش روستایی استان بوده و طی دو سال گذشته ایمن سازی شده است.

وی با بیان اینکه در سال 89 بیش از 85 مدرسه حاشیه راه های استان ایمن سازی شده بود، عنوان کرد: این طرح در سال گذشته نیز در بالغ بر 55 مدرسه استان اجرا شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان از آغاز این با اعتباری بالغ بر 850 میلیون ریال طی سال جاری خبر داد و متذکر شد: هم اکنون این طرح در دو محور روستایی این استان در حوزه مرکز و شمال در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه در محور اردبیل – سردابه و روستای شام اسبی با اعتبار 200 میلیون ریال در حال اتمام بوده و در محور اردبیل – پارس آباد با اعتبار 650 میلیون ریال در دست اجرا می باشد.

علی اکبری اجرای طرح ایمن سازی مدارس را در راستای ارتقاء ایمنی راه ها و کاهش تصادفات رانندگی در جاده های استان بویژه راه های روستایی عنوان کرد.

وی یادآور شد: افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت به مسایل ترافیکی و آماده سازی آنها در مقابله با خطر، ایجاد فرهنگ صحیح ترافیکی و جلوگیری از وقوع تخلف در سطح جامعه از دیگر اهداف اجرایی این طرح است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان متذکر شد: طرح ملی ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها با هماهنگی آموزش و پرورش، پلیس راه و راه وترابری استان اجرا می شود.

به گفته وی طرح ایمن سازی فیزیکی عابران پیاده و موتورسواران نیز از تیرماه با اعتبار 530 میلیون ریال در محور نمین - آبی بیگلو و در محور اصلاندوز - سه راهی طاهر آباد اجرا خواهد شد.

