1000 میلیارد تومان برای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی عصر یکشنبه در نشسست شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی عنوان کرد: تاکنون در دولت‌های نهم و دهم 3 هزار و 700 میلیارد تومان به منظور تخریب و بازسازی مدارس نامناسب کشور اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه از این بودجه 70 درصد مربوط به مدارس تخریبی و 30 درصد نیز به کلاس‌های بازسازی اختصاص یافته است اظهار داشت: این اعتبارات بر مبنای برخی شاخص‌های موجود در بین استان‌های کشور توزیع شده است.

رئیسی همچنین از اختصاص 40 میلیارد تومان بودجه به منظور هوشمندسازی مدارس کشور خبر داد و افزود: علاوه بر این حدود 31 میلیارد تومان دیگر نیز با هدف تجهیز هنرستان‌های کشور اختصاص یافته است.

وی در ادامه تصریح کرد: بر این اساس تا اول مهر ماه سال جاری در خراسان شمالی 950 کلاس درس تکمیل و تجهیز می‌شوند.

این مسئول حدود 2 درصد مدارس خراسان شمالی را جزء مدارس تخریبی ذکر کرد و افزود: از این نظر خراسان شمالی 8 صدم درصد از میانگین کشوری فاصله دارد.

وی از اختصاص 45 میلیارد تومان بودجه برای نوسازی مدارس استان در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در طی سال گذشته 17 میلیارد تومان به نوسازی و مقاوم سازی مدارس این استان اختصاص یافته بود.

استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به فقر ساختمانی آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار داشت: این موضوع که برخی کلاس‌های درس این استان از زمین لرزه سال 74 خراسان شمالی تاکنون در کانکس‌ها تشکیل می‌شود به هیچ عنوان زیبنده این استان و نظام تعلیم و تربیت نیست.

ابوطالب شفقت همچنین از عدم تجهیز برخی مدارس جدیدالتاسیس در استان انتقاد کرد و افزود: این مدارس باید هر چه سریع‌تر و تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید تجهیز شوند.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی از نظر فضاهای آموزشی وضعیت نامطلوبی دارد عنوان کرد: باید با تلاش مضاعف شاخص کیفیت زیرساختی مدارس استان تا پایان دولت دهم به میانگین کشوری برسد.

شفقت از سازمان نوسازی مدارس خواست تا این نهاد برنامه‌های فعلی ساخت و ساز خود در خراسان شمالی را ارائه داده و کنترل این پروژه‌ها نیز توسط استانداری انجام شود.

وی تصریح کرد: تمامی برنامه‌های در دست اقدام نوسازی و تجهیز مدارس در این استان باید تا پایان مرداد ماه سال 92 به اتمام برسد.