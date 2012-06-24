طلاب باید به یک زبان بین المللی مسلط باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مجیدی در بازدید از مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های صورت گرفته در این مرکز اظهار داشت : برای معرفی وجهه علمی کشور در عرصه بین الملل باید حوزه و دانشگاه همزمان مورد توجه باشند.



وی در ادامه برضرورت ورود نهادهای علمی و پژوهشی حوزوی در فعالیت های علمی و اموزشی بین المللی تاکید و ادامه داد: امروز طلاب باید به یک زبان بین المللی مسلط وبا فضای سایبر آشنایی داشته باشند تا بتوانند پیام دین و انقلاب را به مخاطبان خارج از کشور منتقل کنند



وی افزود: امروز بیش از 90 درصد تبلیغات از طریق فضای سایبر انجام می‌شود اما ما متأسفانه در فضای مجازی کار تبلیغی چندانی نکرده ایم که حوزه های علمیه می توانند از این طریق پیام خود را منتقل نمایند.



سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو گفت: امروز تهدیدات علیه نظام به صورت نرم افزاری است وما اگر بدنیال معرفی خود و دفع این تهدیدات هستیم باید فعالیت ها ی علمی خود را به یکی از زبانهای زنده دنیا و جهان اسلام به مخاطبان عرضه کنیم تا برای همه قابل استفاده باشد



وی افزود: علی رغم اینکه اعلام می شود در ISI دارای مقالات بالایی هستیم اما متاسفانه این مقالات بیشتر در حوزه علوم پایه می باشند و در علوم انسانی تولیدات کمی داشته ایم.



این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر تولیدات علمی ما از طرق دیپلماسی عمومی و فرهنگی به دنیا عرضه شود به نفوذ کشور در عرصه بین الملل کمک موثری می کند ادامه داد:در دنیای امروز کشور ها برای نفوذ خود در قالب های دیپلماسی عمومی، فرهنگی، دینی و ... فعال هستند و ما باید از این ظرفیت خود بهره بگیریم.



تولیدات علمی باید به زبان های زنده دنیا به مخاطبان عرضه شوند



مجیدی تصریح کرد: حوزه های علمیه بعنوان یک عنصرمردم نهاد می توانند در دیپلماسی عمومی و فرهنگی نقش مهمی ایفا نمایند و با ارایه تولیدات خود به زبانهای زنده دنیا ادبیات علمی تشیع و اسلام را بدرستی معرفی نمایند.



وی بر تربیت طلاب جوان اشنا به زبانهای خارجی زنده دنیا تاکید و ادامه داد: باید تا بدانجا پیشرفت کنیم که اثار علمی خود را به زبانهای انگلیسی و عربی بنگاریم نه اینکه به ترجمه بسنده نماییم زیرا هنگامی که یک اثر توسط نویسنده به یک زبان نوشته می شود تاثیر بیشتری بر مخاطب دارد تا ترجمه ان بدست مخاطب برسد.



سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران دریونسکو گفت: امروز رسانه ها و سازمانهای مردم نهاد نقش مهمی را در دیپلماسی دنیا ایفا می کنند و حوزه های علمیه ما بعنوان یک سازمان مردم نهاد اصیل و واقعی باید به صورت جدی وارد شده و نقش مهم خورد را درعرصه های بین المللی ایفا نماود.



وی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به تولیدات مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی اظهار داشت: با توجه به کیفیت بالای محصولات این مرکز در صورت ترجمه به زبانهای انگلیسی ، عربی و فرانسه می توان به معرفی بیشتر این اثار در برنامه های علمی و فرهنگی یونسکو اقدام نمایند.



دفتر تبلیغات اسلامی یکی از بزرگترین موسسات فرهنگ دینی در کشور است



در ابتدای این دیدار که با حضور حجت الاسلام و المسلمین توسلی معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واعضای هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام دکتریعقوب نژاد رئیس مرکز با معرفی دفتر تبلیغات اسلامی وتولیدات علمی و پژوهشی معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی و مرکزاطلاعات و مدارک اسلامی اظهار داشت: دفتر تبلیغات اسلامی یکی از بزرگترین موسسات فرهنگ دینی در کشور است و از آنجا که نام آن دفتر تبلیغات است معمولا به جنبه های آموزشی و پژوهش آن کمتر توجه شده است در حالیکه خدمات علمی،آموزشی و پژوهشی عمیق و گسترده ای را به جامعه ارائه می نماید.



وی ادامه داد: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با چندین پژوهشکده و مرکز تخصصی از جمله مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی در ردیف مجموعه های موفق علمی کشور به شمار می رود بخشی از دفتر تبلیغات اسلامی هستند.



حجت الاسلام دکتر یعقوب نژاد با معرفی بخش‌های علمی و گروه‌های پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به طراحی و تدوین اصطلاح نامه علوم اسلامی برای اولین بار از سال 1371 در 11 رشته تخصصی اشاره کرد و گفت: بیش از بیست موسسه بزرگ هم کنون از این اصطلاح نامه ها به عنوان پایه در سازماندهی اطلاعات و محتوای دیجیتالی خود استفاده می کنند

وی ادامه داد: این تعامل و همکاری متقابل علاوه بر کاربرد اصطلاح نامه در هماهنگ سازی و مدیریت اطلاعات اسلامی موجب ارتقا ، ویرایش و تکمیل اصطلاح نامه ها نیز می شود.



رئیس مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به دیگر کاربردهای اصطلاح نامه ها ی علوم اسلامی از قبیل ذخیره و بازیابی اطلاعات، مدخل گزینی در دانش نامه ها و دایره المعارف ها و فرهنگ نامه ها به تدوین فرهنگ نامه های جامع براساس اصطلاح نامه ها اشاره کرد و افزود: در سال 1379 دفتر یونسکو در تقدیر نامه ای کار انجام شده در اصطلاح نامه ها ی علوم اسلامی را در مقایسه با کارهای مشابه از نظر ساختار محکم تر و از نظر تخصصی هم قوی تر و علمی تر معرفی نمود.



وی افزود: در حالیکه در همان زمان فقط در سه رشته علوم قرانی ،فلسفه اسلامی و اصول فقه حدود سی هزار اصطلاح اصطلاح نامه تدوین شده بود اینک با گسترش کار تا بیش از دویست هزار اصطلاح در 11 رشته تخصصی و نگاهی دوباره به مجموعه قوی ،گسترده و علمی اصطلاح نامه از سوی یونسکو مورد توجه است.



حجت الاسلام یعقوب نژاد ضمن تقدیر از دکتر مجیدی سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران خواستار ییگیری لازم در خصوص ثبت اصطلاح نامه های علوم اسلامی در یونسکو شد.