رای اتحادیه اروپا بر علیه دو قاضی البرزی سیاسی و غیر منطقی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مهدوی راد بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، با بیان اینکه رای که اتحادیه اروپا صادر کرده است رای سیاسی و غیرمنطقی است، اضافه کرد: این دو قاضی که بر علیه آن رای صادر کرده اند بهترین قاضی ما هستند.



وی ادامه داد: زمانی که روح الله دادشی به قتل رسید رسانه های خارجی گفتند که قهرمان ایران به قتل رسید ولی زمانی که قاتلان آن دستگیر شدند مخالف صدور رای آنها بودند.



وی اظهار داشت: یکی از مشکلات جامعه ما شیوع مواد مخدر در داخل اجتماع است، برنامه دادگستری این است که در جهت معرفی معتادان به اردوگاه ها تلاش کند و با سرشاخه های مواد مخدر به شدت برخورد کند.



وی گفت: یکی از مشکلات ما توزیع شیشه در میان جوانان است و در سال گذشته باندهای مهمی متلاشی شدند و افراد آن نیز دستگیر شد.



وی ادامه داد: در رابطه با مواد مخدر بنای ترحم نداریم و با افرادی که با جان و سلامتی جوانان و مردم ما بخواهند بازی کند برخورد شدید خواهیم کرد.



وی اظهار داشت: حکایت ما این است که ما با یک نهر آبی مواجه هستیم که هر روز نهرهای فرعی به آن اضافه می کنند اگر این نهرها اضافه نمی شود قطعاً جوابگو بودیم و امروزه می بینیم نهرها بسیار شده و سیل ایجاد شده است.



وی تصریح کرد: یک رکن چهارمی در هر کشور وجود دارد و آن هم رسانه ها هستند که ارتباطی بین مردم و مسئولان ایجاد می کنند.



وی با تاکید بر اینکه همه وظیفه داریم از این رکن و شغل حمایت کنیم و پشتیبانی کنیم، اضافه کرد: رسانه ها عملکرد مسئولان را به جامعه منتقل می کنند و جامعه را وادار به ارزشیابی می کند.



وی افزود: دادگستری استان البرز در سال گذشته برنامه های مختلفی را در بخش های مختلف تدوین کرد و ما معتقد هستیم که مدیر خوب باید برنامه داشته باشد و یک مدیر و سازمان با برنامه می تواند موفق باشد.



وی با بیان اینکه اولین کار ما در سال گذشته برنامه ریزی بود، اظهار داشت: در سال جاری اصرار داریم که این برنامه به صورت کامل اجرایی شود.

