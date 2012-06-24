همایش "ستاره راه" در تجلیل از شهیده "ناهید فاتحی کرجو" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با هدف تجلیل از مقام شامخ این شهیده شاخص بسیجی با حضور سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از فرماندهان نظامی و خواهران بسیجی از ساعت 17 در قطعه 28 گلزار شهدای بهشت زهرا(س) برگزار شد.

این مراسم برای تجلیل از مقام شامخ شهیده "فاتحی کرجو" یکی از شهدای شاخص سال 91 به همت سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران شکل گرفت و سخنرانی سردار محمدرضا نقدی، نویسنده کتاب شهیده "کرجو" و جانشین بسیج خواهران جامعه بانوان سازمان بسیج مستضعفین به همراه تواشیح خوانی از جمله برنامه‌هایی بود که در این همایش بزرگ با حضور جمع کثیری از خواهران بسیجی انجام شد.

در این مراسم که در سالروز تولد شهیده "فاتحی کرجو" برگزار شد، از مزار بازسازی شده این شهیده والا مقام و تمبر یادبودی که در این رابطه آماده شده، توسط سردار نقدی رونمایی شد.

مروری بر زندگی شهیده "ناهید فاتحی کرجو"

شهیده "ناهید فاتحی کرجو" در چهارم تیر ماه سال 1344 در شهر سنندج در میان خانواده ای مذهبی به دنیا آمد.

پدرش، محمد از پرسنل ژاندارمری بود و مادرش سیده زینب، زنی شیعه، زحمتکش و خانه دار بود که فرزندانش را با عشق به اهل بیت (ع) بزرگ می کرد.

ناهید کودکی مهربان، مسئولیت پذیر و شجاع بود که در دامان عفیف مادر با رشد جسم، روح معنوی خود را پرورش می داد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع درگیریهای ضد انقلاب در مناطق کردستان، همکاریش را با نیروهای ارتش و بسیج و سپاه آغاز کرد؛ شروع این همکاری، خشم ضد انقلاب به خصوص گروهک کومله را که زخم خورده فعالیتهای انقلابی این نوجوان و سایر دوستانش بود، برانگیخت.

اوایل زمستان سال 1360 به شدت بیمار شد و به درمانگاهی در میدان مرکزی شهر سنندج مراجعه کرد اما از ساعت مراجعتش خیلی گذشته بود و خانواده نگران شده بودند؛ آن وقتها پدر ناهید در جبهه خرمشهر بود و مادر نگران و دست تنها، به تنهایی همه جا دنبال او می گشت تا اینکه بالاخره از چند نفر که ناهید را می شناختند و او را آن روز دیده بودند شنید که چهار نفر، ناهید را دوره کرده، به زور سوار مینی بوس کردند و بردند.

11 ماه از ربوده شدن او گذشت تا اینکه پیکر بی جان و مجروح و کبود او را با سری شکسته و تراشیده در سنگلاخهای اطراف روستای "هشمیز" پیدا کردند؛ وقتی جنازه را به شهر سنندج انتقال دادند، مادرش بسیار بی تابی می کرد و چندین بار از هوش رفت.

پیکر آغشته به خون ناهید اگر چه دیگر صدایی برای فریاد زدن و جانی برای فدا کردن در راه انقلاب نداشت اما کتابی مصور از ددمنشی ضد انقلاب بود.

زنان سنندجی با دیدن آثار شکنجه بر بدن ناهید و سر شکسته و تراشیده اش به ماهیت اصلی ضد انقلاب، بیش از پیش پی برده و با ایمان و بصیرتی بیشتر به مبارزه با آنان پرداختند.