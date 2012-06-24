رویکرد بسیج سازندگی استفاده از جوانان متعهد و متخصص بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدیان عصر یکشنبه در آئین آغاز طرح هجرت در برازجان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای اجرای طرح هجرت اظهار داشت: بسیج سازندگی در این راستا فعالیت‌های بسیار زیادی انجام داده است که شاهد نتایج خوبی نیز در این زمینه هستیم.

وی اضافه کرد: طرح هجرت 3 از طرح‌های مهم و عظیمی است که جوانان نقش بسیار مهمی در اجرای آن دارند و دستاوردهای خوبی را در پی خواهد داشت.

جانشین سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع)استان بوشهر به حجم بالای طرح‌های عمرانی بسیج اشاره کرد و افزود: 600 میلیارد تومان پروژه توسط بسیج سازندگی بوشهر اجرا می‌شود که همه تلاش خود را برای کیفیت‌بخشی به این پروژه‌ها و اجرای صحیح این پروژه‌ها به کار خواهیم گرفت.

وی به اجرای 30پروژه توسط این سازمان اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه‌ها با اعتبار شش هزار میلیارد ریال در دست اجرا است.

رئیس آموزش و پرورش دشتستان نیز در این آئین به برکات و نتایج اجرای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح علاوه بر غنی‌سازی اوقات فراغت بسترهای لازم را برای آموزش حرفه های مختلف به جوانان فراهم می‌سازد.

عباس‌علی اسدی اجرای این طرح را در راستای نهادینه شدن فرهنگ بسیجی در مدارس مهم دانست و اضافه کرد: در این طرح دانش‌آموزان فعال بسیجی شرکت دارند که با حضور در این طرح کمک زیادی به آبادانی و توسعه کشور می‌کنند.

وی افزود: زمانی که دانش آموزان با تلاش فراوان مدرسه‌ای را بازسازی، رنگ آمیزی یا تعمیر می‌شود، همین دانش‌آموزان در حفظ و حراست مدرسه تلاش بیشتری انجام خواهند داد.