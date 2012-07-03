محمد باقر ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی اصلاح طلبان برای ورود به رقایتهای انتخاباتی، اظهارداشت: اولین گام ورود اصلاح طلبان برای بازگشت، آشتی با نظام و قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه گام های اولیه برای ورود به عرصه باید درست برداشته شود، افزود: یا دراثر سوءتفاهم و یا بر اساس واقعیت، مشکلاتی وجود دارد که اصلاح طلبان باید اول با خودشان و نظام کنار بیایند تا با یک دید باز و فقط براساس احساس وظیفه و انجام خدمت به میدان رقابت بیایند.

ذاکری در توصیه به اصلاح طلبان، گفت: اصلاح طلبان باید از عاقبت نهضت آزادی عبرت بگیرند؛ چراکه نهضت آزادی پس از انحراف در عملکردش با ورود به انتخابات هفتم ریاست جمهوری و با معرفی کردن کاندیداهایی که احتمال رد صلاحیت شدنشان آشکار بود، به دنبال اهداف خاصی بودند، بنابراین اصلاح طلبان نیز نباید با بی برنامه گی و یا انتخاب کاندیداهای مسئله دار برای نظام چالش ایجاد کنند، که در این صورت سرنوشتی همچون نهضت آزادی خواهند داشت.

عضو شورای مرکزی اعتماد ملی، افزود: کسی که از درون اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می شود باید امید به رای آن زیاد باشد و سابقه سفیدی در کارنامه خود داشته باشد.

وی با بیان اینکه برای ورود ابتدا باید افرادی همچون خاتمی برای رایزنی با بزرگان نظام قدم بردارند، تصریح کرد: ابتدا باید مسیر هموار شود و افرادی همچون خاتمی از طریق گفتگو با نظام مشورت هایی انجام دهد تا اهداف و مسیر راه آشکار شود؛ وگرنه بازگشت اصلاح طلبان جز دردسر چیز دیگری برای مردم و نظام نخواهد داشت.