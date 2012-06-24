برآورد 46 میلیون لیتری آورده رودخانه محمدآبادکتول/ ضرورت ساخت بند انحرافی

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر این حوضچه های آبی که در ماهیان، آلوستان، ریگ چشمه و .. وجود دارد، نیاز به بند انحرافی در سد محمدآبادکتول را ضروری می سازد.

وی اظهار داشت: با ساخت بندانحرافی و سد در این منطقه می توان آبهای سطحی را هدالت و کنترل کرد تا از آبهای سطحی بنحو مطلوبی استفاده کرد.

وی عنوان کرد: قبل و بعد از انقلاب توسط مشاوران مطالعاتی صورت گرفته ولی باید گفت که اتفاق نظری در این مشاوره های فنی وجود ندارد.

نوروزی بیان داشت: اگر یک بند انحرافی ایجاد شود، امکان انتقال آب به شبکه های آبیاری را فراهم می کند و فرآیند انتقال آب به حوضچه های طبیعی و مصنوعی به راحتی انجام می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر بند انحرافی روی رودخانه محمدآباد ایجاد شود باعث می شود تا با وقوع بارندگی های شدید مردم دچار خسارت نشوند.

وی عنوان کرد: این بندانحرافی از طغیان آب درفصل زمستان و بهار جلوگیری می کند و به توسعه بخش های دیگر نیز کمک می کند.

وی افزود: این طرح علاوه بر فوایدی که برای بخش کشاورزی دارد سب تامین آب شرب منطقه می شود، زیرا اکنون باید برای حفر چاه بیش از 200 متر حفاری کرد تا آب برداشت شود ولی اگر سد ساخته شود در غنی سازی سفره هیا زیرزمینی نیز موثر است.

نوروزی گفت: در حادثه اخیر بارندگی شهرستان علی آبادکتول شاهد آبگرفتگی در سطح شهر بویژه علی آبادکتول بودیم که باید به کارهای زیربنایی و پیشگیری بپردازیم.