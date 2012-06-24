72 درصد مراجعان از عملکرد شوراهای حل اختلاف رضایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی احمد میانجی ظهر یکشنبه در همایش شوراهای حل اختلاف خراسان شمالی عنوان کرد: به صورت میانگین سالانه حدود 3 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده از طرف سازمان بازرسی کشور حدود 90 درصد آرای صادره در این شوراها صحیح و مناسب ارزیابی شده است اظهار داشت: این نتیجه شائبه ناکارآمد بودن شوراهای حل اختلاف که برخی در ابتدای تشکیل این نهاد مطرح می‌کردند را بی اثر کرد.

حجت الاسلام احمدی عمده تلاش اعضای این شوراها را برقراری صلح و سازش و جلوگیری از زندانی شدن طرفین پرونده‌ها ذکر کرد و افزود: علاوه بر این فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان از طریق جلب رضایت شکات از دیگر اقدامات این نهاد است.

وی تصریح کرد: در همین زمینه در سال 89 شورای حل اختلاف کشور موفق شد از زندانی شدن 7 هزار نفر جلوگیری کرده و همچنین با جلب رضایت شکات حدود 7 هزار نفر زندانی را نیز آزاد کند.

حجت الاسلام علی احمد میانجی در ادامه از عدم پوشش بیمه‌ای برای 25 هزار نفر از اعضای شوراهای حل اختلاف کشور خبر داد و افزود: برای بیمه این افراد سالیانه حدود 300 میلیارد ریال اعتبار لازم بوده که تامین این میزان بودجه از توان قوه قضاییه کشور خارج است.

وی اظهار داشت: به منظور رفع این مشکل طرح جامع بیمه اعضای شوراهای حل اختلاف کشور تدوین و برای تصویب در اختیار کمیسیون اجتماعی مجلس گذاشته شده است.

رییس شورای حل اختلاف کشور تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح و اجرا شدن آن تکلیف و وضعیت اشتغال و بیمه فعالان شوراهای حل اختلاف کشور مشخص می‌شود.

