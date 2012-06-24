شیون طرفداران احمد شفیق/ شادی ساکنان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، وزارت خارجه امارات از نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر استقبال کرد.

خبر دیگر اینکه با اعلام خبر پیروزی محمد مرسی نامزد وابسته به اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر مردم نوار غزه با ریختن به خیابانها و تیراندازی هوایی به شادی پرداختند.

از سوی دیگر ستاد انتخاباتی محمد مرسی پس ازپیروزی وی نشست مطبوعاتی خود را با یک دقیقه سکوت به احترام جان باختگان انقلاب 25 ژانویه آغاز کردند.

خبر دیگر اینکه "عمرو موسی" دبیر کل سابق اتحادیه عرب گفت به رئیس جمهوری منتخب تبریک می گوییم و برای وی آرزوی موفقیت می کنیم.

"ایمن نور" رئیس حزب الغد مصر نیز ضمن تبریک به محمد مرسی گفت: از وی می خواهیم به سرعت به وعده هایی که داده است عمل کند.

وی افزود: خدا بیامرزد انتخابات 2005 که نتایج آن ظرف پنج دقیقه اعلام شد.

اما طرفداران احمد شفیق پس از اعلام پیروزی محمد مرسی با گریه و شیون از آن استقبال کردند و شعارهایی علیه مرسی و اخوان المسلمین سر دادند.

آنها شعار می دادند مردم شفیق را می خواهند و نتیجه انتخابات باطل است آن برخی راهها را در شهر نصر بستند.