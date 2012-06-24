دختران جهان اسلام باید شهیده "کرجو" را الگوی خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی عصر یکشنبه در مراسم سالروز تولد شهیده "ناهید فاتحی کرجو" بر سر مزار وی در قطعه 28 بهشت زهرا(س) که با حضور سردار علی نصیری فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران، امیرحسین باقرنژاد فرماندار شهرستان ری، جمعی از مسئولان، خانواده شهیده کرجو، خانواده های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد، افزود: دختران مسلمان، امروز و در زمانی که دشمن طعم سخت صلابتهایی مانند صلابت شهیده "کرجو" را چشیده، باید ایستادگی کنند.

وی ادامه داد: دشمن جام زهر را از دست این شهدا نوشیده و به همین دلیل است که دشمن در پی آن است تا عنصر اصلی این صلابتها را از جامعه ما بگیرد و دختران ما را تسلیم خواسته های شیطانی خود کند.

رئیس‌ سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: دشمن خوب می داند که حضور در جلسات قرآن و داشتن حجاب، دخترانی مانند شهید کرجو را تربیت می کند که به طور کامل در برابر او قد علم می کند.

" شهیده "کرجو" عرفان حقیقی و عمق معرفت الهی را با تمام وجود درک کرد

سردار نقدی با بیان این نکته که " شهیده "کرجو" با وجود نوجوانی همه راههای آسمانی را طی کرد" افزود: این شهیده، عرفان حقیقی و عمق معرفت الهی را با تمام وجود درک کرد و این معرفت به طور عینی در وجود او متجلی شد.

وی تأکید کرد: مدعیان عرفان الهی باید در مقابل این بانوی نوجوان شهید زانو بزنند و در مکتب وی درس عرفان بیاموزند؛ چراکه جز معرفت و عشق الهی چیزی نمی تواند یک دختر جوان و نازک دل را در برابر دشمنان و منافقین قوی نگاه دارد.

رئیس‌ سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: ایمان، تقوا و پاکدامنی که این دختر در دوران کودکی آموخته، او را به یک صخره مقاوم در برابر دشمن تبدیل کرد.

نقدی بیان داشت: ناهید شهیدی است که یاد اولین شهید اسلام یعنی "سمیه" را دوباره تکرار کرد و با وجود تحمل شکنجه های بسیار، دست از ولایت و تعهدات خود برنداشت و آن گونه به شهادت رسیده است.

گفتنی است، در پایان این مراسم از تمبر یادبود شهیده "ناهید فاتحی کرجو" و مزار بازسازی شده این شهیده در قطعه 28 بهشت زهرا رونمایی شد.

شهیده "ناهید فاتحی کرجو" دختر جوان و مجاهد سنندجی است که با شجاعت زیاد اوایل انقلاب در نهضت امام خمینی(ره) شرکت کرد و به دلیل همین فعالیتها توسط گروه‌های ضدانقلاب به اسارت درآمد.

این بانوی مبارز 9 ماه توسط ضد انقلاب شکنجه ‌شد تا فقط یک کلمه توهین ‌آمیز نسبت به امام(ره) از زبانش خارج شود اما او که لحظه ‌ای از آرمانهایش عقب ‌نشینی نکرد، پس از تحمل ماهها سختی اسارت، زیر شکنجه ضد انقلاب به شهادت می ‌رسد.