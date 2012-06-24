ثبت نام اینترنتی صادرکنندگان نمونه در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره بازاریابی و توسعه صادرات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سازمان توسعه تجارت ایران ثبت نام جهت انتخاب و شناسایی صادرکنندگان نمونه کشوری سال ۱۳۹۱ را آغاز کرد.

ناصر بهزاد افزود: این اقدام در راستای تحقق اهداف صادراتی برنامه های کلان توسعه اقتصادی کشور، ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه تجارت خارجی و اعتلای فرهنگ صادراتی کشور انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: ثبت نام اینترنتی صادرکنندگان نمونه از طریق مراجعه به سامانه نمونش در پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرسhttp://nemoonesh.tpo.ir انجام می گیرد.

بهزاد اظهارداشت: صادرکنندگان متقاضی می‌توانند تا تاریخ 9 تیرماه اقدام به ثبت نام کنند.

اعمال تسهیلات ویژه اخذ پروانه کسب جهت واحدهای صنفی

سخنگوی اداره صنعت، معدن و تجارت از اعمال تسهیلات ویژه اخذ پروانه کسب جهت واحدهای صنفی در دهه تولید خبر داد.

محمد تقوایی گفت: هم اکنون 77 درصد واحدهای صنفی استان دارای پروانه کسب هستند و تا پایان سالجاری 90 درصد واحدهای صنفی استان دارای پروانه فعالیت می شوند.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرایند اخذ پروانه کسب در استان تصریح کرد: امید است تا پایان سال جاری همه مراحل اخذ پروانه کسب از طریق فضای مجازی و بدون حضور متقاضیان صورت پذیرد.

وی گفت: همچنین در این هفته حق عضویت های معوقه صاحبان واحدهای صنفی با لحاظ تخفیفات ویژه محاسبه خواهد شد.