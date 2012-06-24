هفته ای 40 سورتی پرواز در فرودگاههای گلستان انجام می شود

محمدعلی ملکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، روزهای یک شنبه و سه شنبه به مقصد تهران از فرودگاه کلاله پرواز انجام می شود و سایر پروازها در فرودگاه بین المللی گرگان صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: در فرودگاه بین المللی گرگان نیز برای شهرهای تهران، زاهدان، مشهد مقدس و پروازهای سیاحتی و .. انجام می شود.

ملکیان با اشاره انجام اولین پرواز از فرودگاه کلاله، زمان این پروازها را ساعت 8 و 20 دقیقه صبح از تهران و 11 و 20 دقیقه از کلاله اعلام کرد و گفت: این پروازها با همکاری شرکت هواپیمایی نصر انجام می شود.

وی عنوان کرد: ظرفیت هواپیماهای در نظر گفته شده برای فرودگاه کلاله 50 نفر است و در اولین پرواز که روز یکشنبه انجام شد، 30 نفر از این شهرستان راهی تهران شدند.

ملکیان گفت: همچنین با تامین سوخت، پروازهایی به مقصد زابل و زاهدان انجام می شود و اگر برای مشهد مقدس نیز تقاضا داشته باشیم، این طرح اجرا می شود.

