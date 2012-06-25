خسرو دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مخالفت فرمانداری نسبت به مصوبه نرخ کرایه های تاکسی در سال 91 گفت: مصوبه شورا منطقی و کارشناسی بود و گمان می کردیم با این استدلالهای قوی فرمانداری را مجاب به پذیرش آن کنیم.

وی ادامه داد: هنوز اعتراض فرمانداری در این خصوص در صحن شورا مطرح نشده که مشخص شود شورا بر مصوبه خود پافشاری می کند یا آن را تغییر می دهد اگر فرمانداری و شورای هر دو بر مواضع خود پافشاری کنند این مصوبه به شورای حل اختلاف می رود.

سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر نگاه کارشناسی شورا در تصویب قیمتهای تاکسی، اتوبوس و مترو گفت: اگر دوستان فرمانداری به دلایل دیگر تصمیم گرفتند نرخ ها افزایش پیدا نکند و اصرار نیز بر آن دارند به سئوالات من پاسخ دهند. چگونه است که کارگران زحمتکش حقوقشان با مصوبه دولت باید افزایش پیدا کند و یا کارمندان حقوقشان هر ساله افزایش پیدا می کند و امسال نیز بحث افزایش 15 درصدی مطرح شده اما راننده تاکسی نباید هیچگونه افزایشی در نرخ هایش بدهد.

دانشجو ادامه داد: راننده تاکسی چه گناهی کرده است که نباید ریالی افزایش نرخ داشته باشد مگر نه اینکه تورم در زندگی او هم تاثیر گذاشته است. اگر از خدمتی که به شهر ارائه می کند صرف نظر کنیم و تصور کنیم درآمد او از کانال دیگری می رسد اگر این درآمد کفاف زندگی او را می دهد نباید هیچ افزایشی در سایر درآمدها نیزداشته باشیم.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی از سخنان رانندگان تاکسی در خصوص حمایت های دولتی به جای افزایش کرایه ها گفت: ما نیز نمایندگان مردم هستیم و از هر گونه حمایت استقبال می کنیم. اگر بگویند افزایش نرخ سوخت مستقیما به حساب رانندگان واریز می شود و در کارت سوخت آنها اعمال می شود قطعا ریالی افزایش کرایه نخواهیم داشت اما وقتی رانندگان در هجمه قرار می گیرند و یک ریال نیز کرایه هایشان افزایش پیدا نمی کند یا مجبور است تاکسی اش را بفروشد یا قانون را اجرایی نکند.

دانشجو اضافه کرد: مصوبات و قوانین و نسخه هایی که برای مجریان می پیچیم باید شدنی باشد. نباید رانندگان تاکسی را از زندگی ساقط کنیم تا جایی که این کسب و کار را رها کنند و بدنبال کار دیگری باشند.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه افزایش نرخ های مصوب شده توسط شورا پائین تر از میزان نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود است گفت: اینکه چرا به این مصوبه اعتراض شده را دوستان فرمانداری باید پاسخگو باشند.