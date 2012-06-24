به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی بعدازظهر یکشنبه درهمایش پیشگیری سوء مصرف مواد مخدر در ملایر اظهار داشت: تلاش‌های صورت گرفته در مبارزه با مواد مخدر تا کنون کافی نبوده است.

وی با بیان اینکه مواد مخدر به عنوان یک معضل بزرگ، تهدید و آسیبی جدی برای خانواده‌ها محسوب می شود، افزود: مواد مخدر در دنیای کنونی در سه مقوله تهدید، توطئه و آسیب شناساسی، برنامه ریزی شده است.

فامیل کریمی با بیان اینکه باید این سه مقوله را شناخت و منشا خواستگاه آن را مشخص کرد، گفت: در این راستا باید برای مبارزه با مواد مخدر گام برداشت.

استفاده از مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است

معاون سیاسی امنیتی استاندارهمدان با اشاره به اینکه ایران در همسایگی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در دنیا واقع شذه است، افزود: متاسفانه استفاده از مواد مخدر صنعتی افزایش یافته و دشمن از این حربه برای انحراف جوانان برنامه ریزی کرده است.

فامیل کریمی با بیان اینکه متاسفانه شیوه‌های تربیتی در خانواده‌های کمرنگ شده است، گفت: در حال حاضر طبق برخی آمارها بیش از 16 میلیون معتاد قطعی در دنیا شناسایی شده‌ است.

وی با بیان اینکه رنج سنی اعتیاد به مواد مخدر کاهش یافته است، گفت: طبق آمارها 35 درصد از معتادان در کشور بین 20 تا 25 سال و 41 درصد نیز بین 25 تا 40 ساله هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندارهمدان با تاکید بر اینکه این آمار زنگ خطری در جامعه است، گفت: تمام اقشار جامعه از جمله جوانان، دانش آموزان و دانشجویان در معرض این آسب بزرگ هستند.

مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم و اراده ملی است

وی با بیان اینکه با نگاه تک بعدی نمی‌توان به مواد مخدر نگاه کرد، گفت: مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم و اراده ملی است و در این راستا در سه حوزه پیشگیری، مقابله و درمان برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته و در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه حربه‌های قاچاقچیان مواد مخدر هر روز بیشتر می‌شود و دشمنان از راه‌های گوناگون در توزیع مواد مخدر اقدام می‌کنند، گفت: باید از ظرفیت‌های موجود در مبارزه با مواد مخدر کمال استفاده را داشت.

فامیل کریمی با بیان اینکه متاسفانه از ظرفیتها به درستی استفاده نشده است، گفت: نباید اجازه فعالیت آزادانه را به قاچاقچیان مواد مخدر داد.

سند راهبردی مبارزه با مواد مخدر تدوین شده است

وی از اجرای سند راهبردی مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: طبق این سند برنامه‌های راهبردی زیادی در کشور پیش بینی شده است که با 14 هدف کلان و 60 هدف کمی دستگاههای زیادی برای اجرای آن پای کار هستند.

فامیل کریمی افزود: محورهایی شامل درمان، پیشگیری، حمایت‌های اجتماعی و توسعه روابط بین المللی از مهمترین محورهای این سند است.

فامیل کریمی بر مبارزه همه جانبه مسئولان و مردم با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: در استان همدان نیز برای مبارزه با مواد مخدر برنامه ریزیهای زیادی صورت گرفته است.

110 مرکز در بخش درمان اعتیاد در استان همدان فعال است

وی اظهار داشت: در حال حاضر 110 مرکز در بخش درمان اعتیاد در استان همدان فعال است که 95 مرکز خصوصی است.

فامیل کریمی اظهار داشت: این مراکز کارهای مشاوره، مددکاری و دارو درمانی را برای بیش از 30 هزار نفر از معتادین در حال ترک انجام می‌دهند.

فامیل کریمی اظهار داشت: در دو سال گذشته نیز دو مرکز به عنوان مراکز سرپناه برای زنان و مردان در همدان فعال شده است که به 800 نفر زن و مرد بی سر پناه خدمات داده است.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر نیز گفت: گرایش و مصرف مواد مخدر در بین جوانان باعث از بین رفتن شادابی و نشاط جوانان می شود.

تولید مواد مخدر صنعتی در منازل رو به افزایش است

مراد اسماعیلی به تولید روز افزون مواد مخدر صنعتی در منازل اشاره کرد و اظهارداشت: متاسفانه این آمار در کشور هر روز رو به افزایش است و مختص به یک شهرو منطقه خاص نیست.

وی قاچاقچیان مواد مخدر را دشمنان ملت دانست و عنوان کرد: بیشترین قتلها، طلاق ها و سرقت ها ناشی از مواد مخدر است.

اسماعیلی افزود: در سال گذشته طرح مبارزه همه جانبه بامواد مخدر در پنج شهرستان کشور از جمله ملایر به عنوان پایلوت اجرا شد که امسال نیز این طرح تا پایان سال ادامه دارد.

ملایر پایلوت طرح مبارزه همه جانبه بامواد مخدر است

وی بیان داشت: شهرستان ملایر به دلیل بسترهای موجود و قابلیت ها و پتانسیل‌های مناسب به عنوان یکی از شهرستان های پایلوت انتخاب شد که امسال نیز اجرا می شود.

وی یادآور شد: در راستای اجرای این طرح 250 کارگاه آموزشی در سطح شهر و روستا و همه لایه های اجتماعی برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر بر استمرار و هدفمند کردن آموزش ها در امر پیشگیری، ساماندهی کمپ‌ها و شناسایی راهکارهای جدید و موانع پیش رو تاکید کرد.

وی تاکید کرد: تمام کمپ های ترک اعتیاد به نوعی دارای مشکل هستند و در کمپ ها و سم زدایی و مراکز درمانی در بحث اصلاح و درمان معتادین مشکلاتی مشاهده شده است.