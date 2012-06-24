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۴ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۴

نقیبی خواستار شد:

شهردار منتخب ساری باید مورد تایید مردم باشد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر ساری گفت: شهردار منتخب ساری باید مورد تایید مردم باشد.

به گزارش خبرنگارمهر، فرامرزنقیبی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: شهرداری باید برای ساری انتخاب شود که مورد تایید مردم بوده و در فرصت باقیمانده بتواند کارهای نیمه تمام و بر زمین مانده را به سرانجام برساند.

وی ادامه داد : فرزانه معاون شهرسازی شهرداری ساری به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شد و همکاران ما در شورا از هم اکنون برای انتخاب شهردار جدید دست به کار شدند.
 
نقیبی گفت: تمام تلاش ما در شورا این است که یک شهردار توانمندتر و تازه نفس انتخاب کنیم تا بهتراز قبل کار کند و خواسته های مردم را برآورده سازد.
 
رئیس شورای اسلامی شهر ساری به پایان خدمت حجازی در شهرداری ساری در پی استیضاح انجام شده از سوی شورای شهر اشاره کرد و با بیان اینکه سئوالات شورا از شهردار پیرامون چگونگی تحقق برنامه ها و مطالبات شهروندان بود، از زحمات شهردار سابق، در پنج سال تصدی شهرداری مرکز استان قدردانی کرد.
 
نقیبی، به وجود کاستی های متعدد در حوزه مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: شهردار سابق علیرغم کاستی ها، کارهای خوبی را در مدت تصدی انجام داد و امیدواریم درهر مسئولیتی که قرار گرفت موفق باشند.
کد مطلب 1634233

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