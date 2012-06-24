تحرکات صهیونیستها پس از پیروزی مرسی/ تیراندازی در نزدیکی دیوار حائل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، شیخ "صباح الاحمد الجابر الصباح" امیر کویت پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری را به وی تبریک گفت.

"اسماعیل هنیه" نخست وزیر منتخب فلسطین در تماس تلفنی با محمد مرسی پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت.

"سامی ابوزهری" سخنگوی حماس نیز گفت: حماس از این نتیجه خرسند است و به ملت مصر و محمد مرسی تبریک می گوید و حماس آنرا نقطه عطفی در تاریخ مصر و آرمان فلسطین می داند.

خبر دیگر اینکه صدها مصری با در دست داشتن پرچم مصر در برابر ساختمان رادیو و تلویزیون مصر به شادی پرداختند.

"حازم صلاح ابو اسماعیل" نامزد رد صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری مصر در واکنش به پیروزی محمد مرسی گفت: نتیجه انتخابات امروز حاصل تلاشهای "حسن البنا"، "حسن الهضیبی" و "عمر التلمسانی" است.

خبر دیگر اینکه گروه اخوان المسلمین پس از پیروزی محمد مرسی عضویت وی را در این گروه لغو کرد.

از سوی ارتش رژیم صهیونیستی پس از اعلام خبر پیروزی محمد مرسی به حالت آماده باش درآمده است و دست به تحرکات گسترده ای زده اند.

شاهدان عینی ضمن اعلام این خبر بیان کردند: نگرانی اسرائیلی ها زمانی بیشتر شد که در نزدیکی دیوار حائل در مرز مصر با فلسطین اشغالی تیری شلیک شد.

"محمد نور" سخنگوی رسمی حزب النور پیروزی محمد مرسی در انتخابات را پیروزی انقلاب 25 ژانویه توصیف کرد.