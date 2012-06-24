شطرنج در مهدکودکهای نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، شطرنج یکی از رشته های پر تمرکز و با هوش و ذکاوت بیشتر در ارتباط است و به همین منوال این کلاسها به صورت ترمی از مهد کودک ها تا سنین بالاتر آغاز می شود.



مربی این کلاس از هیئت شطرنج استان البرز معرفی خواهد شد.



خانه دارت البرز افتتاح شد



این مراسم با حضور مکاریها رئیس این انجمن در البرز و تعدادی از ورزشکاران این رشته وخانواده های آنان برگزار شد که پس از سخنان ریاست کمیته دارت استان البرزو پذیرایی از حاضرین ، مسابقه دوستانه ای در دو گروه آماتور و حرفه ای انجام شد.



نتایج هفته پایانی لیگ داخلی تیراندازی بانوان استان البرز اعلام شد



هفته پایانی مسابقات لیگ داخلی تیراندازی بانوان استان البرز به میزبانی تیم ثابت هدف پارس ب در سالن مالک اشتر برگزار شد.



در بخش تیمی، رشته تفنگ بادی ، تیم بنیاد شهید با کسب 840 امتیاز مقام نخست را از آن خود کرد، تیم ثابت هدف پارس الف با کسب 825 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم ثابت هدف پارس ب با 818 امتیاز مقام سومی را از آن خود کرد.



در ادامه این مسابقات، در رشته تیمی تپانچه بادی، تیم ثابت هدف پارس ب با 803 امتیاز در جایگاه نسخت ایستاد، تیم مالک اشتر با 792 امتیاز مقام دوم این رشته را به خود اختصاص داد و تیم بسیج میثاق با کسب 784 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد.

