فیلمهای جشنواره دنا فراتر از یک جشنواره منطقه ای است

سعید رجبی فروتن افزود: هیچ وقت تصور نمی کردم در یک جشنواره منطقه ای این تعداد فیلم خوب حضور داشته باشد.

وی بیان کرد: به عنوان عضو قدیمی سینمای جوان همیشه مسائل مربوط به انجمن را در ادوار مختلف پیگیری کرده ام و با دیدن آثار متقاضی حضور در جشنواره متوجه استعدادهای موجود در بین فیلمسازان جوان شدم و دلیل عمده این پیشرفت دسترسی آسان به تحولات جدید آموزشی، نرم افزارهای جدید ، تکنولوژی روز و سایر امکانات صوتی و فنی برای این جوان های علاقمند است.

این مدیر فرهنگی با تاکید بر بستر سازی نمایش این فیلم ها برای تعداد زیادی از مخاطبان گفت:مایه افسوس است که خیلی از مخاطبان به دلیل نبود امکانات سالن های نمایشی نمی توانند این فیلم ها را ببینند و با توان فیلمسازان جوان که آینده ساز سینمای حرفه ای هستند آشنا شوند.

بیان هنرمندانه اندیشه فیلمساز ملاک انتخاب فیلمها

رجبی فروتن در مورد ملاک هایش در حوزه انتخاب و داوری آثار بیان داشت: ملاک ها مشخص است و قضاوت بیشتر در عرصه های مثل فیلمبرداری، تدوین، روایت سر راست و دلنشین قصه انجام شد و اینکه چقدر دغدغه و نگاه فیلمساز در بیان موضوع فیلم اش تابع شرایط فرهنگی جامعه اش است و چقدر به ارزش ها و هنجارهای جامعه اش پرداخته است.

وی تصریح کرد: راه و روش بیان هنرمندانه دغدغه فیلمساز مسئله بسیار مهم دیگری برای انتخاب فیلم ها است.

این کارشناس سینما در باره تاثیرات برگزاری جشنواره های منطقه ای گفت: با توجه به عدم امکان نمایش و عرصه فیلم های کوتاه در سطح گسترده، برگزاری جشنواره های منطقه ای بستری را برای بهتر دیده شدن این فیلم ها آماده می کند و فیلمسازان جوان مشتاقانه فیلم های یکدیگر را می بینند.

چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان با نام دنا از 19 تا 22 تیر ماه 1391 با حضور استانهای البرز، تهران، قم، سمنان،مازندران،قزوین، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهکیلویه وبویراحمد و انجمن سینمای جوانان ایران در یاسوج برگزار خواهد شد.