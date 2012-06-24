استقلال نخستین حریف هرمزگانیها در تاریخ لیگ برتر/دوئل میثاقیان و قلعه نویی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور که عصر امروز در محل سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برگزار شد، تیم فوتبال آلومینیوم نخستین نماینده فوتبال هرمزگان در رقابتهای لیگ برتر باید در نخستین مسابقه خود در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف استقلال تهران برود.

دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از روز 29 تیرماه امسال آغاز می شود و قرعه تیم تازه لیگ برتری شده آلومینیوم برای نخستین بازی کمی سخت به نظر می رسد.

اکبر میثاقیان سرمربی تیم آلومینیوم در نخستین بازی یک تیم هرمزگانی در تاریخ رقابتهای لیگ برتر فوتبال کار سختی را مقابل شاگردان امیر قلعه نویی در پیش دارد اما هواداران آلومینیوم امیدوارند تا بازیکنان این تیم بازی خوبی را در نخستین دیدار خود مقابل استقلال به نمایش بگذارند.

تیم آلومینیوم در فصل گذشته و پس از صعود مقتدرانه به لیگ برتر به علت مشکلات مالی با حاشیه هایی مواجه شده بود اما مسئولان این تیم در ادامه فصل نقل و انتقالات توانستند با پرداخت مطالبات فصل گذشته بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم فوتبال آلومینیوم وضعیت این تیم را در فصل نقل و انتقالات بهبود ببخشند.

هر چند در فصل نقل و انتقالات دو بازیکن تاثیرگذار آلومینیوم یعنی بهمن طهماسبی و ابوالفضل ابراهیمی از این تیم جدا شده و به صبای قم پیوستند اما این تیم تا کنون توانسته با جذب بازیکنانی همچون رضا ناصحی، محسن حمیدی، امجد شکوه مقام و بهنام داداشوند و همچنین تمدید قرارداد با 9 بازیکن فصل گذشته خود عملکرد خوبی را در فصل نقل و انتقالات داشته باشد.

یکی دیگر از اقدامات مثبت مسئولان آلومینیوم در این فصل نیز حفظ اکبر میثاقیان سرمربی فصل گذشته آلومینیوم بود که این مسئله امیدواری فراوانی را در بین هواداران این تیم برای کسب نتایج مطلوب در لیگ برتر به وجود آورده است.

همچنین در این فصل محمدرضا مولایی مربی بدنساز فصل گذشته تیم استقلال نیز به جمع طلایی پوشان هرمزگانی پیوسته و آرتا منهاجی به عنوان کمک مربی و رجب زادگان به عنوان مربی دروازه بانان نیز اکبر میثاقیان را در لیگ برتر همراهی خواهند کرد.

آلومینیوم در دیگر دیدارها حساس خود در نیم فصل نخست در هفته دهم این رقابتها در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم پرسپولیس خواهد رفت و در هفته پایانی نیم فصل نخست نیز آلومینیوم میزبان سپاهان خواهد بود.

برنامه کامل بازی های آلومینیوم در نیم فصل نخست به این شرح است:

هفته اول، 29 و 30 تیر

استقلال تهران ـ آلومینیوم هرمزگان

هفته دوم، 3 و 4 مرداد

آلومینیوم هرمزگان ـ داماش گیلان

هفته سوم، 9 و 10 مرداد

نفت تهران ـ آلومینیوم هرمزگان

هفته چهارم، 15 و 16 مرداد

آلومینیوم هرمزگان ـ فولاد خوزستان

هفته پنجم، 27 و 28 مرداد

آلومینیوم هرمزگان ـ راه آهن

هفته ششم، 2 و 3 شهریور

سایپای کرج ـ آلومینیوم هرمزگان

هفته هفتم، 7 و 8 شهریور

آلومینیوم هرمزگان ـ مس کرمان

هفته هشتم، 24 و 25 شهریور

پیکان ـ آلومینیوم هرمزگان

هفته نهم، 1 و 2 مهر

آلومینیوم هرمزگان ـ نفت آبادان

هفته دهم، 6 و 7 مهر

پرسپولیس ـ آلومینیوم هرمزگان

هفته یازدهم، 28 و 29 مهر

آلومینیوم هرمزگان ـ فجر سپاسی

هفته دوازدهم، 5 ، 6 و 7 آبان

ذوب آهن ـ آلومینیوم هرمزگان

هفته سیزدهم، 26 و 27 آبان

آلومینیوم هرمزگان ـ صبای قم

هفته چهاردهم، 1 و 2 آذر

ملوان ـ آلومینیوم هرمزگان

هفته پانزدهم، 6 و 7 آذر

آلومینیوم هرمزگان ـ گهر درود

هفته شانزدهم، 11 و 12 آذر

تراکتورسازی تبریز ـ آلومینیوم هرمزگان

هفته هفدهم، 17 و 18 آذر

آلومینیوم هرمزگان ـ سپاهان