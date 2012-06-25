غبار فراموشی بر سندهای زنده انقلاب/ آنچه به جایی نرسد فریاد است

به گزارش خبرنگار مهر، بی‌توجهی به حق قانونی جانبازان و نبود اراده عملی و جدی برای حل مشکلات این قشر، وضعیت جانبازان را بحرانی کرده و حدود 11 هزار جانباز در استان قم با زخم عشق می‌سازند و دم بر نمی‌آورند.



از نظر حسین حیدری بسیاری از قوانینی که در مورد جانبازان تصویب شده یا اجرا نشده و یا به صورت ناقص اجرا شده است.



این جانباز دوران دفاع مقدس گفت: ممکن است تسهیلات جزئی مثل وام مسکن، خودرو و... با اندک تفاوتی در نرخ سود بانکی به جانبازان اعطا شده و یا زمینه اشتغال برای فرزندان برخی از جانبازان ایجاد شده است اما این تسهیلات حق طبیعی همه آحاد جامعه است و باید برای جانبازان حقوق اختصاصی در نظر گرفته شود.



وی با انتقاد از عدم اجراشدن قوانین حمایتی از جانبازان اظهار کرد: قوانینی که از سال 58 و 59 به بعد وضع شده به ویژه برای بسیجی‌ها از طرف سپاه اجرا نشده است.



به گفته حیدری آنچه که در گذشته در قالب قانون تصویب شده برای کسانی است که در دستگاه‌های دولتی شاغل بودند که کسوراتی به صندوق پرداخت می‌کردند اما برای مردم عادی اعم از کشاورز، محصل، دانشجو و... قانونی برای پرداخت حقوق وجود نداشت.



وی افزود: در سال 1368 به دلیل اینکه بنیاد شهید به امور جانبازان رسیدگی نمی‌کرد رسیدگی به امور این قشر از بنیاد منفک و به بنیاد مستضعفان واگذار شد و نامه‌ای از امام خمینی(ره) وجود دارد که ایشان تاکید کردند از اموال بنیاد مستضعفان برای جانبازان هزینه شود.



حیدری معتقد است: بر اساس مصوبه سال 1372 مجلس شورای اسلامی قرار شد حالت اشتغال جانبازان برقرار شود و این رقم می‌بایستی بر اساس حکم کارگزینی سپاه معادل سازی شود که این قانون تا سال 81 و 82 مسکوت بود و زمان دولت خاتمی بودجه‌ای برای این امر اختصاص یافت و این مصوبه از سال 84 به بعد به صورت ناقص اجرا شد و مطالبات جانبازان پرداخت نشد.



وی گفت: در لایحه بودجه 90 اصلاحیه‌ای برای قانون قبلی تصویب شد مغایر با تمامی مصوبات قبلی است که بر تمامی حق و حقوق جانبازان خط بطلان کشید.



به گفته حیدری طبق این مصوبه قرار شد معوقات از زمان کمیسیون حالت اشتغال پرداخت شود و با توجه به اینکه کمیسیون در سال‌های بعد تشکیل شده است معوقات بسیاری از جانبازان نادیده گرفته می‌شود.



بلاتکلیفی طرح جامع خدمات رسانی



حیدری با اشاره به این تعبیر که «گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو؛ آنکه البته به جایی نرسد فریاد است» تلاش جانبازان برای احقاق حق خود را بی‌ثمر دانست و تاکید کرد: در قانون برنامه چهارم بنیاد شهید موظف شد طرح جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تهیه کند، اما اکنون یک سال از برنامه پنجم می‌گذرد و این طرح همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.



وی اضافه کرد: در قانون سوم، چهارم و پنجم آمده است که 100 درصد هزینه تحصیلی جانبازان و خانواده هایشان بر عهده بنیاد شهید است اما بنیاد بر اساس میزان درصد جانبازان هزینه می‌کند.



وی با بیان اینکه تسهیلاتی که برای معلولان عادی در نظر گرفته شد بهتر و اساسی‌تر از تسهیلات جانبازان است، اظهار کرد: متاسفانه در جریان رسیدگی به امور جانبازان سیاسی کاری می‌شود و در این جریان قربانی کسی است که به نام او کار انجام می‌شود.



این جانباز دوران دفاع مقدس تاکید کرد: متاسفانه برخی مسئولان خودشان را به خواب زده‌اند و هر چه ما فریاد بزنیم نمی‌خواهند بیدار شوند.



پرداخت هزینه درمان یکی دیگر از مشکلاتی است که حیدری به آن اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون پنجم توسعه، تمامی هزینه‌های درمان جانبازان شاغل بر عهده دستگاه محل اشتغال و هزینه جانبازان غیرشاغل بر عهده بنیاد شهید است، ولی بنیاد شهید تمامی افراد را به خاطر اشتغال در کارخانه‌ها که از دفترچه بیمه بهره‌مند هستند از شمول این قانون می‌داند و این معضل بزرگی برای جانبازان محسوب می‌شود.



حیدری کارهای انجام شده برای جانبازان را در حد شعار دانست و تاکید کرد: اگر کوچک‌ترین کاری برای جانبازان انجام دهند در بوق و کرنا می‌کنند ولی این کارها وجود خارجی ندارد.



تشکل رسمی نداریم



هر چند که جانبازان استان از هیچ گونه تشکل ثبت شده و رسمی برای پیگیری حق و حقوق خود ندارند، ولی در ماه‌های اخیر 400 تا 500 نفر از جانبازان گردهم جمع شدند و 5 نفر را به عنوان نماینده برای پیگیری امور انتخاب کردند.



محسن ربانی جانباز 70 در این مورد گفت: تاکنون چند جلسه برای پیگیری امور جانبازان برگزار شده و در صدد هستیم اساسنامه‌ای تهیه کنیم که تشکل یا هیئتی به صورت قانونی به ثبت برسانیم.



وی با انتقاد از کوتاهی صداوسیما و سینما در حق جانبازان اظهار کرد: متاسفانه برخی فیلم‌هایی به نمایش درآمد که در آن به جانبازان اهانت شده است. به عنوان مثال در یکی از فیلم‌ها افرادی که از سهمیه جانبازی برای شرکت در کنکور استفاده نکرده‌اند افراد خوب جلوه داده می‌شوند و کسانی که از سهمیه استفاده کردند به گونه‌ای نشان داده می‌شود که مشکل دارند.



به اعتقاد وی فضای دانشگاه‌ها به گونه‌ای است که فرزندان جانبازان از اینکه اعلام کنند فرزند جانباز هستند ابا دارند در صورتی که بسیاری از جانبازان از سهمیه جانبازی خودشان استفاده نمی‌کنند.



سوء استفاده از مظلومیت جانبازان



ربانی گفت: جانبازان سندهای انقلاب هستند و هیچ وقت حاضر نیستند کاری که منافات با حرکت ایثارگری است و خدای نکرده لطمه‌ای به انقلاب می‌زند را انجام دهند و همین امر سبب شد برخی افراد از مظلومیت جانبازان سوء استفاده کنند.



وی با انتقاد از نحوه مدیریت سازمان بنیاد شهید گفت: مدیریت این سازمان هیچ وقت یک مسئول دلسوز و متخصص که در ارتباط با جانبازان کار کرده باشد را به خود ندیده است، بنابراین قشرهایی که با این سازمان در ارتباط هستند همیشه نگرانند و گاهی اوقات جانبازان با بی‌مهری مسئولان مواجه هستند و حتی بعضی از آنها گوشه گیر و منزوی شده‌اند.



مجلسی با نمایندگان انتصابی



یکی دیگر از مسائلی که موجب نگرانی جانبازان شده است انتخاب نمایندگان جانبازان از سوی بنیاد شهید و امور جانبازان برای شرکت در مجلس ایثارگران است.



این مجلس تاکنون دو دوره تشکیل شده و قرار است دور سوم آن تشکیل شود و به گفته ربانی، افرادی که برای شرکت در این مجلس انتخاب می‌شوند نمایندگان جانبازان محسوب نمی‌شوند چراکه اگر نماینده واقعی جانبازان باشند باید خود جانبازان آنها را انتخاب کنند.



وی با انتقاد از اعمال سلیقه بنیاد در انتخاب نمایندگان اظهار کرد: البته این ایراد به مجلس شورای اسلامی وارد است که در امور بنیاد شهید و جانبازان که مجموعه بزرگی با سرمایه گذاری کلان است تحقیق و تفحص نکرده است. ما اعتقاد داریم در این سازمان مشکلاتی وجود دارد که باید رسیدگی شود.



تبعیض در رسیدگی به امور جانبازان، عدم مناسب‌سازی محیط شهری، مشکلات دارو و درمان، اجاره نشین بودن جانبازان و... از دیگر مشکلاتی است که اراده‌‌ای برای حل آنها وجود ندارد و جانبازان در پیچ و خم‌های زندگی به فراموشی سپرده شده‌اند.



شاید امروز زخم‌های جانبازان که هر روز عمیق‌تر می‌شود مشکل شخصی آنها تلقی شود ولی مشکل آنها مشکل جامعه است، چون جانبازان خود را برای جامعه فدا کرده‌اند ولی کسی یا نهادی اراده نکرده است که این منطق مسلم را برای آحاد جامعه تبیین کند تا بستر فهم همگانی مهیا شود.



تاریخ فراموش نخواهد کرد که آنها مردانه و عاشقانه به دفاع مقدس پرداختند و با تنی دردمند و مجروح برگشتند و حالا کمی فقط توجه می‌خواهند تا تحمل دردشان آسان‌تر شود.



......................................

روح‌الله کریمی