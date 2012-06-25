مدیران قم درگیر حواشی انتخابات آینده نشوند/ قم باید اولین شهر الکترونیکی کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور، در جلسه شورای اداری استان با تبریک موالید شعبان اضافه کرد: شعبان ماه پیامبر است و در این ماه خداوند رزق مادی و معنوی مومنان را افزایش می دهد.



وی با بیان اینکه شعبان مقدمه رمضان است تاکید کرد: برای بهره بردن از این ماه باید از رجب بهره برد و برای بهره گیری از رمضان باید از این ماه توشه ای به دست آورد.



استاندار قم با تبریک میلاد امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) و امام سجاد(ع) همچنین امام زمان(عج) به روز پاسدار اشاره کرد و گفت: به تعبیر رهبری سپاه مولود مبارک انقلاب اسلامی است که در همه جهان پس از صدر اسلام پدیده ای بی سابقه به شمار می رود.



7 تیر انقلاب را بیمه کرد



وی با اشاره به واقعه هفتم تیرماه و شهادت آیت الله بهشتی و 72 یار همراه او گفت: شهادت ایشان و یارانش ضایعه سنگینی بود و به تعبیر امام او برای ما یک ملت بود و این فاجعه ضربه سنگینی بود اما کور کردن خط نفاق از جمله دستاوردهای آن بود و توطئه نفاق نفوذیافته را از بین برد و انقلاب را بیمه کرد.



قدردانی از سازمان تبلیغات اسلامی



حجت الاسلام موسی پور همچنین با تبریک هفته قوه قضائیه و هفته اطلاع رسانی و تبلیغ گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در چنین روزی تاسیس شده است که انتشار هزاران جلد کتاب، اعزام مبلغ به اقصی نقاط کشور و ارایه قالب‌های نو و جدید تبلیغی و استفاده از فضای مجازی، بهره مندی از ظرفیت عظیم تشکل های دینی مردم نهاد و هیئت های مذهبی و ... از جمله اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی بوده است و این سازمان کارهای ارزشمندی در حوزه فعالیت های قرآنی کرده است.



وی با اشاره به نزدیک بودن سال مالی برای ادارات بیان کرد: نباید اعتباری بی دلیل مصرف نشود یا جذب نشود و به خزانه بازگشت شود؛ این نقطه ضعف در کارنامه مدیری است که اعتبارات سال 90 را تاکنون جذب نکرده باشد.



استاندار قم در عین حال تاکید کرد: با تلاش مدیران استان، قم رتبه اول را در جذب اعتبارات سال 91 داشته است.



وی ادامه داد: برای سال جاری اعتبارات بسیار خوبی پیش بینی شده و در مجموع 2 هزار و 596 میلیارد تومان در سال جاری در استان هزینه خواهد شد که رشد بسیار خوبی دارد در حالی که در سال گذشته این میزان هزار و 800میلیارد تومان بوده است.



حجت الاسلام موسی پور افزود: 480 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به سفر رهبری است که با این بودجه باید تا پایان سال مالی 91 همه پروژه های سفر رهبری محقق شود و خاتمه یابد.



شیرینی مجدد آب در ذائقه قمی‌ها



وی با تاکید بر اینکه بودجه باید به سمت پروژه های نیمه تمام برود تصریح کرد: امسال پروژه های بزرگی مانند انتقال آب را در دست تکمیل داریم و تا انتهای تابستان تونل اصلی آن تمام می شود و امیدواریم با اتمام این پروژه مهم، آب شرب شیرین و پایدار برای میان مدت تا اوایل سال آینده به نتیجه برسد.



استاندار قم با بیان اینکه کمربند ریلی به زودی افتتاح می شود گفت: 6 خطه شدن قم گرمسار، راه قم آوه، قم قنوات و طرح های ورودی ها، تالار شهر، پروژه های بهداشتی و درمانی مانند بیمارستان تامین اجتماعی، فرقانی، امام رضا(ع) باید در طول امسال با جدیت تعقیب شود.



موسی پور تاکید کرد: ارتقا و توجه به پروژه ها باید مد نظر قرار گیرد و در صورتی پروژه جدیدی تعریف شود که اعتبار آن پیش بینی شود و هماهنگی لازم با دستگاه های مرتبط با پروژه صورت گیرد.



پروژه 72 تن؛ الگوی پروژه های قم



وی ادامه داد: تقاطع سه سطحه میدان هفتاد و دو تن به عنوان پروژه الگو برای سایر پروژه ها آغاز شده است؛ خیلی ها تصور می کردند که این پروژه سه تا چهار سال طول می کشد اما شاهدیم که انشاالله در یکسال به بهره برداری می رسد و این پروژه باید برای همه مدیران الگو شود.



اهتمام به مفیدسازی اوقات فراغت



استاندار قم با اشاره به اوقات فراغت فصل تابستان بیان داشت: ارتقای کیفی و کمی فعالیت ها باید مد نظر دستگاه های مسئول و متولی باشد و اجرای سلسه برنامه هایی بدون سنجش نقاط ضعف و قوت و به صورت سنتی قابل قبول نیست زیرا وقت ارزشمندی از قشر ارزشمند در اختیار ماست و باید برنامه ریزی همراه با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف صورت گیرد.



وی تاکید کرد: هدف همه این فعالیت ها باید تقویت باورهای مذهبی، دینی و هویت ملی و اسلامی باشد و مبادا به عنوان این برنامه ها آموزشهای خلاف دینی ترویج و کارهای خلاف شان قم برگزار شود.



حجت الاسلام موسی پور افزود: آشناکردن قشر جوان با فعالیت و کارهایی که در استان و کشور انجام می شود بسیار با اهمیت و ضروری است زیرا حق مردم و جوانان است که از کارهای صورت گرفته مطلع باشند و یکی از برنامه ها می تواند برگزاری اردوها برای بازدید از این پروژه ها باشد.



وی بیان داشت: این کار موحب افزایش انگیزه دانش آموزان و ایده گیری آنان و حق شناسی آنها نسبت به نعمت ها و تعدیل مطالبات آنان می شود.



کنگره عظیم نیمه شعبان



وی با تبریک میلاد امام عصر(عج) افزود: قم در ایام نیمه شعبان با کنگره عظیم معنوی و مهدوی مواجه است که میلیون ها نفر در آن حضور می یابند و همه استان باید برای برگزاری این مراسم آماده باشد تا برنامه های درخور شان برگزار شود.



استاندار قم در ادامه سخنان خود بر لزوم برگزاری مراسم باشکوه جشن های نیمه شعبان تاکید کرد.



وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای سفر خود به نجف اضافه کرد: توسعه روابط منطقه ای با دیگر کشورها از ابتدای دولت دهم مورد توجه قرار گرفت زیرا هر قدر ارتباط با سایر کشورها بیشترشود می تواند تحریم ها را مورد تاثیر قرار دهد و ظرفیت های خالی تولیدی را پر و به اشتغال زایی کمک کند.



حجت الاسلام موسی پور ادامه داد: برای اولین بار پیوند خواهرخواندگی کربلا با قم در این سفر خوانده شده که برای قم مزیت است و مفاد این پیمان به توسعه روابط ما با عراق کمک می کند.



دشمنان نمی خواهند پای ما به عراق باز شود



وی بیان داشت: رابطه ما با عراق حساس است و باید توسعه این روابط در اولویت فعالیت های دستگاه های ما قرار گیرد زیرا توسعه این روابط به اهداف انقلاب در منطقه و دنیا کمک خواهد کرد و به همین دلیل دشمنان نمی خواهند پای ما به عراق باز شود و سنگ اندازی هایی در این مسیر انجام می دهند.



برپایی هفته های فرهنگی قم و کربلا



استاندار قم اضافه کرد: هفته فرهنگی قم در کربلا و هفته فرهنگی کربلا در قم به زودی صورت می گیرد.



دستاوردهای سفر مالزی



وی با اشاره به سفر مالزی و دستاوردهای این سفر بیان داشت: نام ایران و قم و دستاوردهای انقلاب در طول یک هفته در همه محافل و مجالس در ایالت کلانتان مالزی بر سر زبان ها بود و چهره واقعی انقلاب اسلامی به نمایش درآمد و چهره وهابیون خنثی شد و باید از این ظرفیت فرهنگی برای توسعه روابط با سایر کشورهای اسلامی استفاده کنیم.



قم باید اولین شهر الکترونیکی کشور شود



حجت الاسلام موسی پور از ایجاد ستاد دولت الکترونیک در استان خبرداد و گفت: دستیابی به شاخص های دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات و تبدیل شدن قم به اولین شهر الکترونیکی کشور از جمله اهداف این ستاد است و این ستاد باید اهداف را به همه دستگا هها ابلاغ و دستگاه ها موظفند آن را اجرایی کنند.



وی با اشاره به شعار امسال افزود: دستگاه های تبلیغی، صنعتی و تولیدی باید به این موضوع اهتمام جدی داشته باشند.

وی با اشاره به توسعه بخش کشاورزی افزود: تا به حال 438 طرح و پروژه با ظرفیت هزار و 103 شغل در ستاد توسعه بخش کشاورزی مصوب شده است.



استاندار قم با اشاره به تغییر در مدیریت ناجا در قم عنوان کرد: قم شهر ویژه است و نیروی انتظامی باید متناسب با این شرایط وظیفه خود را انجام دهد؛ برخی مواردی که در سایر استان ها شاید چندان قبیح نباشد اما در قم مذموم و ناپسند است.



تاکید بر برخورد با بدحجابی



وی اظهار داشت: شایسته است در آستانه فصل گرما در خصوص بدحجابی مراقبت جدی صورت گیرد؛ دشمنان در قالب گروه های سامان یافته برای تخریب فضای ارزشی و معنوی قم تلاش می کنند و باید با این گروه ها برخورد قاطع و با سایر مظاهر بدحجابی متناسب با آن برخورد شود.



استاندار قم اظهار داشت: همچنین باید عنایت ویژه ای به مسایل ترافیکی استان صورت گیرد که می تواند همه مسائل اجتماعی را تحت الشعاع قرار دهد.



وی افزود: سال پایانی دولت‌ها سال ویژه است و فضای کشور انتخاباتی می شود لذا برخی موضوعات تحت الشعاع قرار می گیرد اما مدیران نباید درگیر فضاهای حاشیه ای بشوند.



موسی پور بیان داشت: مدیران باید با همان تلاش و جدیت به وظایف خود عمل کنند و هیچ کاستی و سستی و بی انگیزگی قابل قبول نیست.



استاندار قم افزود: فعالان عرصه سیاسی هم باید رعایت انصاف را در انتقادات همراه با ارائه راهکار داشته باشند و از سیاه نمایی بپرهیزند تا منجر به ضربه زدن به اصل نظام نشود؛ نباید برای منافع سیاسی خود چنگ به صورت نظام بیندازیم و همه چیز را منفی جلوه دهیم تا مردم به این نتیجه برسند که همه مدیران حال و گذشته از یک قماش هستند.