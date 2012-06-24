کارشناسان دادگستری بازوی توانمند دستگاه قضا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی عصر یکشنبه در آئین افتتاح ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: کارشناسان دادگستری نقش بسیار مهمی در دستگاه‌های قضائی دارند و به عنوان بازوی دستگاه قضا می‌توانند در قاطعیت و سرعت‌بخشیدن به اجرای احکام نقش مهمی داشته باشند.

وی اضافه کرد: کارشناسان دادگستری باید همه اقدامات خود را بر اساس خلوص نیت و کردار انجام دهند و با همه توان خود به مردم ، جامعه و دستگاه‌ قضایی خدمت کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در برخورد با یک پرونده باید نگاه ویژه‌ای به پرونده داشته باشیم و باید به رسالت خود، دستگاه قضایی به عنوان امین بدون احساسات و ارتباطات نظریه قوی خود را ارائه کنیم.

وی افزود: برای آنکه خدمات ارزشمندی ارائه دهیم باید هم به صورت زبانی و هم عملی خلوص داشته باشیم تا این کار بتواند اعتبار اجتماعی را تامین کند و باید در انجام رسالت حرکاتی را انجام دهیم که عدالت محور، قانون پذیر و قانون مند در جامعه باشد.

بحرانی به نقش مهم کارشناسان دادگستری اشاره کرد و بیان داشت: با اخلاصی که در وجود کارشناسان دادگستری استان بوشهر است، انتظار داریم بتوانیم در امر کاهش پرونده‌ها و پیشگیری از جرم در استان گام‌های موثری برداریم.

وی اضافه کرد: در موارد مختلفی به نظریاتی بر می‌خوریم که دغدغه‌های بسیاری برای ما و دیگر همکاران در دستگاه قضایی ایجاد می‌کند که امنیت کارشناسی را به حاشیه می‌برد، که این نظریات خیلی برای دستگاه قضا و مردم ضایع کننده است.

ساختمان کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر با زیربنای 550 متر مربع در سه طبقه با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر و دیگر مسئولان استان افتتاح شد.