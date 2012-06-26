پرداخت 110میلیارد اعتبار پژوهشی و تسهیلات برای توسعه فناوری اطلاعات

کمال محامدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های دردست اقدام کارگروه توسعه فناوری اطلاعات معاونت فناوری ریاست جمهوری برای توسعه دولت الکترونیک و توسعه فاوا در کشور اظهار داشت: ستاد توسعه فاوا به جهت نیاز به مرکزی که بتواند به امور کلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازد و ایجاد هم افزائی کند تشکیل شده است و براین اساس عمدتا برای طرح های کلان و ملی حوزه فاوا که متولی مشخصی نداشته و نیز بخش خصوصی که در این زمینه فعالیت داشته باشند تسهیلات ارائه می دهد.

وی گفت: ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت فناوری ریاست جمهوری با سه گارگروه فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه و امنیت، پیشنهادات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و نیز شرکتهای خصوصی و تعاونی را مورد بررسی قرار می دهد در واقع این ستاد درصدد کاربردی کردن و تجاری سازی نتایج تحقیقات حوزه فاوا است.

محامدپور با بیان اینکه ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت فناوری ریاست جمهوری برای هماهنگی امور بین دستگاهی و همکاری جهت تسریع در انجام طرح های کلان و فناورانه ICT کشور تشکیل شد و با توجه به اسناد مصوب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه سند چشم انداز بیست ساله کشور فعالیت خود را آغاز کرد، ادامه داد: ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و نهادهای علمی، فناوری، اقتصادی و فرهنگی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از جمله مسائلی است که در این ستاد دنبال می شود و از طرفی هم ظرفیت های موجود کارشناسی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور برای بحث و تبادل نظر و ارائه طریق پیرامون مسائل اساسی حوزه فاوا به دستگاههای اجرایی و دولت و نهادهای تصمیم گیر کشور در این ستاد شناسایی می شود.

وی با تاکید براینکه کارگروه توسعه فناوری اطلاعات معاونت فناوری ریاست جمهوری طی 1.5سال فعالیت خود حدود 110 میلیارد ریال به صورت اعتبارات پژوهشی و تسهیلات وام به پیشنهادات و طرح های حوزه ICT پرداخت کرده است، گفت: توسعه فناوری اطلاعات به میزان کاربری آن به خدماتی وابسته است که بر بستر فضای الکترونیکی ارائه می شود؛ یکی از این بسترها شبکه های سیار در کشورها هستند که به لحاظ سهولتی که برای مردم ایجاد می شود به شدت رشد کرده است. براین اساس قوانین و مقررات و نیز تسهیلات باید به نحوی باشد که منابع غیردولتی را بکار گرفته و کسب و کار حوزه فاوا را رونق دهد.

محامدپور ادامه داد: در این راستا تصمیم سازان و تصمیم گیران و مدیران ارشد باید نگاه و ذهنیت خود را به این جهت تغییر دهند.