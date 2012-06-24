سماور خانه ای را به آتش کشید/واژگونی خودرو در بزرگراه امام علی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، بی احتیاطی به هنگام قیراندود کردن و نشت گاز ازسیلندر گاز مایع موجب بروز آتش سوزی در یک مغازه شد.

در پی وقوع این رخداد شاهدان با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند و وقوع این حادثه را در ساعت 19:25 روز گذشته اطلاع دادند. آتش نشانان ایستگاه 92 با هماهنگی ستاد فرماندهی بلافاصله بسوی آدرس اعلام شده واقع در تهران پارس خیابان جشنواره حرکت کردند.

محمدرضا مسعودی فرمانده آتش نشانان اعزامی دراین باره گفت: کارگران درداخل یک مغازه 16 متر مربعی با ایزوگام سرگرم عایق کاری بودند که ناگهان این مکان غرق در شعله های آتش شد.

وی تصریح کرد: آتش نشانان بی درنگ با انتقال سیلندر 11 کیولویی گازمایع به خارج از مغازه، آتش را خاموش کرده و برای جلوگیری از بروز انفجار با آبرسانی و احتیاط کامل بدنه داغ سیلندر را خنک کردند.

این فرمانده آتش نشانی در مورد علت حادثه اظهار داشت: با بررسی های اولیه مشخص شد که آتش سوزی در اثر نشت گاز از محل پارگی شیلنگ رابط و رسیدن حرارت به آن آغازشد.

واژگونی خودرو در بزرگراه امام علی(ع)



در نخستین ساعات بامداد، خودرو سواری به علت نامعلوم در بزرگراه امام علی واژگون شد.در پی وقوع حادثه واژگونی خودرو سواری و تماس شهروندان با سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 1:48 بامداد امروز زنگ ایستگاه 75 را به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله بسوی آدرس اعلام شده در شمال به جنوب بزرگراه امام علی بعد از پل لویزان حرکت کردند.

حسین ارضی فرمانده آتش نشانان درباره واژگونی این خودرو گفت: در محل یک دستگاه خودرو سواری ، پس از انحراف از مسیر مستقیم و برخورد با جدول حاشیه خیابان واژگون شده بود.

آتش نشانان به محض رسیدن مشاهده کردند راننده این خودرو به نام (محمدرضا- د) 26 ساله از خودرو خارج شده و سرنشین دیگر آن به نام (نوید- ش) 30 ساله نیز درون خودرو محبوس شده بود که آتش نشانان با ایمن سازی و قطع برق باطری و جلوگیری از نشت بنزین وی را از خودرو خارج کردند.

راننده کم تجربه خودروی سواری را واژگون کرد

ناتوانی راننده خودروی سواری در کنترل آن، واژگونی این وسیله نقلیه را در خیابان مطهری در پی داشت.

وقوع این حادثه ساعت 22:17 دقیقه شب گذشته به سامانه 125 اطلاع داده شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 73 به محل حادثه در خیابان مطهری، تقاطع ترکمنستان حرکت کردند.

بنا به گفته صالح جوادپور(فرمانده آتش نشانان) این خودروی سواری در حال حرکت بود که ناگهان به علت عدم توانایی راننده واژگون شده بود.

جوادپور افزود: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل توسط نوار خطر و علائم هشدار دهنده جهت جلوگیری از حوادث احتمالی، توسط جرثقیل خودرو سواری را به حالت اولیه درآورده و سپس آن را به کنار خیابان انتقال دادند.

سماور خانه ای را به آتش کشید

شعله های سرکش آتش که از پنجره منزل مسکونی در تهرانسر زبانه می کشید با حضور آتش نشانان مهار و خاموش شد.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ساعت 12:42 دقیقه امروز با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 27 را به محل حادثه در تهرانسر خیابان گلها خیابان طهماسبی اعزام کرد.

حسین حسین بیگی افسر آماده منطقه چهار آتش نشانی در مورد این حادثه گفت: در ساختمان مسکونی سه طبقه که از قسمت پارکینگ آن نیز به عنوان واحد مسکونی استفاده می شد دود و شعله زیادی متصاعد می شد که آتش نشانان بی درنگ اقدام به ایمن سازی محل و قطع برق و گاز ساختمان کردند وبا استفاده از تجهیزات انفرادی و تجهیزات خاموش کننده شعله های آتش را قبل از سرایت به واحد های دیگر مهار و خاموش کردند.

حسین بیگی علت حادثه را نشت گاز از اتصالات شیلنگ سماور و شعله وری و سرایت به اطراف دانست .

گودبرداری غیر اصولی حادثه ساز شد

گودبرداری غیر اصولی باز هم در گوشه ای دیگر از تهران حادثه ساز شد و باعث ریزش ساختمان مسکونی شد.

ساعت 15:50 دقیقه عصر دیروز وقوع حادثه گودبرداری غیراصولی به ستاد فرماندهی تهران اطلاع رسانی شد و ستاد فرماندهی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 22 و نجات 6 را به محل حادثه در نازی آباد، خیابان پارس اعزام کرد.

براساس این گزارش، در این حادثه یک ساختمان دو طبقه ای مسکونی مشاهده می شد که سقف طبقه دوم آن کاملاً تخریب شده و دو نفر از اعضای این خانواده در زیر خاک محبوس شده بودند.

آتش نشانان به محض رسیدن در محل حادثه بی درنگ با ایمن سازی محل دو فرد محبوس شده را نجات داده و تحویل عوامل اورژانس دادند.

همچنین آتش نشانان با بستن نوار هشدار و دادن تذکرات ایمنی به ساکنین اطراف این ساختمان و همچنین تخلیه ساختمان تخریب شده به عملیات خود پایان دادند.

