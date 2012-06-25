۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

جرم بیش از 30 درصد از زندانیان استان مرکزی مواد مخدر است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی با بیان اینکه چهار هزار و 300 زندانی در ندامتگاه های استان مرکزی وجود دارد افزود: بیش از 30 درصد این زندانیان را مجرمان مواد مخدر تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عرب بعد ازظهر یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: سرقت و اقدام علیه اشخاص و افراد بعد از مواد مخدر بیشترین اعمال مجرمانه مددجویان را شامل می شود.

وی گفت: ورودی زندانیان در سال 90 نسبت به 89 حدود 2/3 دهم درصد کاهش داشته است و در دو ماهه اول امسال نیز نسبت به دو ماهه سال گذشته 30 درصد کاهش نشان می دهد.
 
وی افزود: دو ونیم درصد از مددجویان زندان های استان مرکزی را زنان تشکیل می دهند و استان مرکزی پس از تهران دومین زندان زنان و کانون اصلاح وتربیت دختران را با مدیریت کامل بانوان راه اندازی کرده که از لحاظ استانداردهای فضای فیزیکی و خدمات در کشور کم نظیر است.
 
عرب با اشاره به اینکه میانگین ایجاد اشتغال برای مددجویان زندانی در ندامتگاه های استان ماهانه 535 فرصت شغلی است افزود: زندانیان در بخش کشاورزی، صنعت، عمران و صنایع دستی مستقیما وارد بازار کار شده و حقوق دریافت می‌کنند.
 
 مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی افزود: ستاد دیه استان مرکزی امسال زمینه آزادی 123زندانی جرایم غیرعمد این استان را با پرداخت 22میلیارد ریال و رضایت گرفتن 73میلیارد ریال فراهم کرد.
 
 
