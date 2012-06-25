افزایش نیافتن سهم تعاون در اقتصاد ملی اشکال مدیران دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی نژاد عصر یکشنبه در همایش "دستاوردها و توانمندیهای اتاق تعاون استان تهران" که در محل این اتاق برگزار شد، افزود: اگر موانع و مشکلات بخش تعاون مرتفع شود، مردم خودشان برای ایجاد تعاونیها هجوم می آورند و به این ترتیب، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: کار اتاق تعاون استان تهران در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی آن است که اندیشه ها را برای توسعه تعاون ساماندهی کند.

تعاون خاکریز جبهه تولید ملی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اظهار داشت: امروز دشمنان ما از جبهه اقتصادی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی وارد شده‌اند.

وی بیان داشت: رهبری با دیدی ژرف در سال گذشته با نامگذاری سال با عنوان جهاد اقتصادی این جبهه را باز کردند و با نامگذاری سال جاری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در این جبهه خاکریز زدند.

این مسئول تصریح کرد: با رفع موانع و مشکلات تعاونیها، می توان از ظرفیت بخش تعاون به بهترین شکل استفاده کرد.

فعالان عرصه تعاون می توانند با سرمایه های کوچک خود مقابل معضلات اجتماعی ایستادگی کنند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ادامه داد: حضور فعالان عرصه تعاون در اقتصاد مهم است و آنها می توانند با سرمایه های کوچک خود، مقابل معضلات اجتماعی ایستادگی کنند.

وی بیان داشت: این کار تعاونگران اقدام بسیار ارزشمندی است که از سرمایه های کوچک خود برای انجام کارهای بزرگ استفاده کنند.

لطفی نژاد افزود: حسابهای اقتصادی بخش تعاون نیازمند بازنگری است چراکه این حسابها تکلیف بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه را مشخص خواهد کرد؛ بازنگری در این حسابها مشخص می کند کجا هستیم و چه باید انجام دهیم و چگونگی خروج از وضعیت فعلی به وضعیت پیش بینی شده را نشان می دهد.